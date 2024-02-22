Россия и Белоруссия захотели создать общую программу вооружений

Глава МО Белоруссии Хренин: Москва и Минск захотели создать общую программу вооружений

Tекст: Алексей Дегтярев

Страны взаимно дополняют друг друга в сфере военно-промышленного комплекса, на последней совместной коллегии двух министерств обороны прозвучало предложение о совместном плане госпрограммы вооружений, сказал Хренин в интервью «России 24», передает ТАСС.

Глава белорусского оборонного ведомства пояснил, что это станет следующей ступенью в развитии взаимодействия России и Белоруссии в военном и техническом сотрудничестве.

Также он анонсировал учения региональной группировки войск России и Белоруссии на белорусской территории в 2025 году.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.