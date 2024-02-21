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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    6 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 12:55 • Новости дня

    В ВСУ заявили, что используют все ресурсы для возведения оборонительных рубежей

    В ВСУ заявили, что используют все возможные ресурсы для возведения оборонительных рубежей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерные подразделения ВСУ используют все возможные ресурсы для подготовки оборонительных рубежей, сообщили в командовании сил поддержки украинской армии.

    Как говорится в сообщении, инженерные войска возводят фортификации 24 часа в день с использованием всех возможных ресурсов на полную мощность, передает ТАСС.

    Там уточнили, что оборонительные рубежи включают минные поля и укрепления из бетона.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменское. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    21 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

    New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.

    По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

    Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

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    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

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    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО

    Герой России Якубов рассказал о применении в рамках СВО мобильных тяжелых снайперских групп

    Герой России рассказал о новых тактиках снайперской стрельбы на СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Герой России, майор Ярослав Якубов рассказал, что Россия сумела внедрить новые тактики снайперской стрельбы в рамках специальной военной операции.

    По его словам, снайпинг – это безостановочный процесс, в котором нельзя достигнуть совершенства и сказать, что стал мастером, передает REN TV.

    Якубов подчеркнул, что появляются новые приборы наблюдения, калибры оружия и тактики его применения. Он добавил, что российские военные испытали и внедрили не только в рамках ТОФ, но и в рамках Восточного военного округа и Минобороны тактику снайперских пятерок, мобильных тяжелых снайперских групп.

    Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине.

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    20 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной

    Гаврилов: Комиссар ЕС по обороне, которым может стать Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной

    Назван вероятный кандидат на должность «смотрящего» за Украиной
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «России-24».

    Гаврилов, отвечая на вопрос о том, что будет входить в обязанности комиссара по обороне, ответил, что он будет «смотрящим за Украиной», и предположил, что им станет генсек НАТО Йенс Столтенберг, который скоро покинет этот пост, передает ТАСС.

    По словам дипломата, из Украины торопятся сделать невольницу, поэтому Столтенберг лучший кандидат на эту должность, кроме того, его надо куда-то пристроить.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что тон Запада по вопросу конфликта вокруг Украины снизится, когда российские войска  будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и так далее.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что впервые в истории Европейского союза необходимо создать пост еврокомиссара по обороне.

    Коментарии (11)
    20 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Путин рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) издало приказ об отводе войск из Авдеевки, чтобы прикрыть хаотичное бегство своих военнослужащих из этого населенного пункта, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Глава государства сообщил, что руководство ВСУ приказало войскам покинуть Авдеевку, когда украинские военные уже бежали из города, передает ТАСС.

    «Доложили о том, что происходит в Авдеевке вот это хаотичное бегство. К этому времени, я так понимаю, и руководство Вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так, что это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова», – сказал Путин.

    Он также отметил вклад группы «Ветераны» в освобождение Авдеевки.

    Ранее Минобороны опубликовало видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 20:09 • Новости дня
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    Шойгу рассказал о планах ВСУ пройти через Крынки в Крым
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии намеревалось прорвать российскую оборону в районе Крынок для прохода в сторону Крыма и сосредоточило там четыре бригады, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    В Крынках намечалось основное место прорыва, там сосредоточили четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это были «хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения», с их помощью планировалось провести этот прорыв и создать плацдарм для продвижения и развертывания сил. Этому продвижению препятствовали силы ВС России, которые сосредоточили в этом районе.

    Также министр заявил во вторник, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    20 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине

    Политолог Шеслер: «Убийство» перебежчика Кузьминова – это постановка западных или украинских спецслужб

    Политолог: Инсценировка убийства Кузьминова выгодна Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Сообщения об убийстве перебежчика Кузьминова наводят на мысль, что это инсценировка. Украине выгодно спрятать предателя от российских правоохранителей. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Испании нашли тело, предположительно принадлежащее летчику-предателю Максиму Кузьминову.

    «Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

    «Тем не менее не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?» – риторически задается вопросом спикер.

    «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел – место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – заключила Шеслер.

    Ранее в Испании было найдено тело предположительно летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину в прошлом году. Сообщается, что его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения этой информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов отметил, что власти предлагали перебежчику остаться на Украине. В таком случае, по мнению Данилова, летчик был бы защищен от потенциальных угроз.

    Испанское агентство EFE сообщает, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, что хотя документы, найденные на теле в Вильяхойосе, не принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов. При этом представители гражданской гвардии Испании сначала не смогли подтвердить факт смерти летчика, а позднее допустили, что тело действительно принадлежит Кузьминову.

    Газета The Guardian уже сообщает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели со кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

    Напомним, в августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл вертолет для вооруженных сил Украины. На борту машины, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые погибли.

    Коментарии (7)
    20 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на Харьковском направлении сложилась тяжелая для вооруженных сил Украины обстановка.

    Так Зеленский прокомментировал свой визит на позиции ВСУ под Харьковом.

    По его словам, ситуация на линии фронта на ряде направлений крайне сложная, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов, передает RT.

    Он также указал на нехватку вооружения у ВСУ и задержку военной помощи от Запада.

    Ранее Зеленский побывал на передовых позициях в Авдеевке.

    Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 18:02 • Новости дня
    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР Украины Юсов обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев

    Представитель ГУР обвинил польских фермеров в «оправдании геноцида» украинцев
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские фермеры, высыпающие украинское зерно в знак несогласия с решением Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной, «оправдывают геноцид» против украинского народа, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

    «Любое надругательство над зерном и хлебом для народа, пережившего Голодомор, – это сознательное, публичное проявление ксенофобии и оправдание геноцида против украинцев», – написал Юсов в соцсетях.

    Он назвал действия фермеров «отвратительными поступками», которые «допускать и терпеть просто невозможно».

    Ранее сообщалось, что польские фермеры организовали масштабную акцию протеста по всей стране. На пограничном переходе «Медыка – Шегини» митингующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона.

    Коментарии (16)
    20 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных

    Председатель парламента ДНР Жога сообщил о полной зачистке Авдеевки от украинских военных

    Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки от украинских военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога сообщил, что российская армия провела зачистку территории Авдеевки от украинских войск.

    По словам Жоги, зачистку города от украинских военных подтвердили в батальоне «Спарта», передает ТАСС.

    «Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», – сообщил он на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    Шойгу: Освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Он отметил, что, согласно докладу командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Михаила Теплинского, в поселке завершается работа по зачистке, часть военных ВСУ еще сидит в подвалах, передает ТАСС.


    Ранее Шойгу доложил Путину о бегстве ВСУ из Авдеевки.

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