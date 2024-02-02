Американист: В США не смогут принять единый бюджет по Украине и защите южных границ

Американист Дудаков: США придется выделять финансирование ВСУ в отдельный законопроект

Tекст: Евгений Поздняков

«Сенаторы-республиканцы не против одобрения законопроекта, который регулирует как вопрос поддержки Украины, так и укрепление южных границ страны. Скорее всего, верхняя палата Конгресса США все-таки утвердит инициативу. Однако ждать воплощения в жизнь этой идеи все же не стоит», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Дело в том, что любой законопроект должен быть согласован обеими палатами. В нижней главой республиканцев является Майк Джонсон – человек с принципиальной позицией по вопросам миграции. К предлагаемому компромиссу он не готов, а значит, правительству США придется искать иной путь согласования бюджета», – отмечает эксперт.

«Таким образом, республиканцы через Сенат продемонстрируют готовность оказывать поддержку Украине. Однако при помощи нижней палаты Конгресса, они намекнут администрации Байдена на важность раздельного рассмотрения этих вопросов. Именно в формате двух независимых законопроектов данные инициативы и будут приняты», – подчеркивает собеседник.

«В сложившейся ситуации Белый дом не может игнорировать события в Техасе. Обстановка накалена до предела. Но в какой именно пропорции согласуют бюджет на Украину и на укрепление южных границ, пока остается неясным. Вокруг точных сумм в ближайшее время и будут разгораться основные трения», – уточняет Межуев.

Многие республиканцы недовольны компромиссным договором с демократами по проблеме миграционного кризиса, отмечает американист Малек Дудаков. «Напомню, что речь идет о потенциальном разрешении на въезд в страну около пяти тыс. беженцев ежедневно. Майк Джонсон точно не пойдет на принятие данных договоренностей», – сказал он.

«Миграционный вопрос не будет решен вплоть до президентских выборов США. Хоть какую-то ясность в ситуацию сможет внести лишь Дональд Трамп, но только в случае победы в предстоящей кампании. С Украиной все еще труднее. Скорее всего, финансирование ВСУ рано или поздно отделят от бюджета на укрепление южных границ», – подчеркивает эксперт.

«Уже сейчас видно, что Штаты пытаются переложить основное бремя расходов на Евросоюз. Однако переводы по военной линии Вашингтон оставит за собой. Суммы будут постепенно снижаться. Речь будет идти о небольших ежемесячных выплатах, в районе около одного млрд долларов. На большее офис Зеленского рассчитывать не может», – резюмирует Дудаков.

Напомним, на следующей неделе в Сенате США должно состояться голосование по законопроекту о финансировании Украины. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер. Примечательно, что данная инициатива помимо денег на поддержку офиса Зеленского включает в себя и бюджет на ужесточение контроля над южными границами Штатов.

Он подчеркнул, что «завершающая стадия дебатов» может быть запущена в понедельник, а первое голосование по ним пройдет «не позднее среды». До конца нынешней недели планируется представить полный текст законопроекта. Между тем, на юге США зреет серьезное недовольство миграционной политикой Джо Байдена.

«Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе», – подчеркнул глава штата Грег Эббот.



Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

Власти штата Техас перешли к жестким действиям в обход федерального правительства. Так, руководство региона закрыло доступ пограничной службе к городу Игл-Пасс, решив самостоятельно заняться охраной указанного участка. Позже вице-губернатор Дэн Патрик заявил, что власти намерены разместить колючую проволоку по территориям Техаса, соседствующими с Мексикой.

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе утвердили выделение Украине 50 млрд евро. Об этом сообщил глава объединения Шарль Мишель. Издание The New York Times отмечает, что согласование договоренностей было омрачено «несколькими неделями противостояния» лидеров ЕС и Виктора Орбана.



Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, помогут ли выделенные суммы закрыть дыры в украинском бюджете.