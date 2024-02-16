Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.16 комментариев
Боксер Джонсон назвал очень важным первый бой под российским флагом
Боксер Кевин Джонсон считает очень важным для себя одержать победу в первом поединке под российским флагом.
В пятницу Джонсон проведет первый бой после получения российского гражданства против ирландца Шона Тернера.
По словам Джонсона, это очень важный бой для него, так как он и раньше выходил фактически с российским флагом, но теперь будет боксировать уже как полноценный россиянин, передает ТАСС.
Боксер добавил, что он хочет оправдать ответственность и подарить праздник всем жителям России.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство России, планирует отказаться от паспорта гражданина США.
Напомним, гражданство России было предоставлено Джонсону указом президента России Владимира Путина.