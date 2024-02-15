Любимова назвала главные исторические юбилеи России в 2024 году

«Юбилейные даты – это всегда хороший повод поговорить об истории, оказать поддержку учреждениям культуры, улучшить инфраструктуру, провести большие социально значимые мероприятия. Только в 2023 году Министерство координировало празднование более 40 памятных дат», – приводятся слова Любимовой на сайте Минкульта.

Она отметила, что 2024 год проходит под знаком 1000-летия Суздаля. Также 500 лет исполняется уникальному историческому и архитектурному памятнику Москвы – Новодевичьему монастырю – панируется завершить реставрацию основных объектов ансамбля. А к 225-летию Пушкина Министерство реализует большую программу по реставрации и реэкспозиции пушкинских музеев и заповедников.



Любимова рассказала о модернизации краеведческих музеев – их оснащение и ремонт начались в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». «Благодаря поддержке президента мы получили долгожданную возможность оказывать федеральную поддержку муниципальным, прежде всего, краеведческим музеям. Это дало старт огромной работе по их обновлению и развитию. Раньше эти учреждения финансировались по остаточному принципу. Как следствие – они морально и технически устаревали и становились все менее интересны посетителям. В рамках нацпроекта были выделены большие средства на то, чтобы первые 500 краеведческих музеев мы смогли изменить к лучшему – сделать ремонт, улучшить инфраструктуру, оснастить современным оборудованием», – сказала министр.



Также она сообщила о развитии программы «Волонтеры культуры». «Вовлекая молодых людей в добровольческую деятельность, мы не просто знакомим их с нашим наследием, мы позволяем почувствовать свою причастность к сохранению памятников, к самым масштабным событиям. И это очень важно. Программа «Волонтеры культуры» развивается вместе с нашим нацпроектом. С нами уже полмиллиона человек! Они активно участвуют в работе по сохранению памятников архитектуры. Последние два года – это порядка 20 тысяч памятников, в сохранении которых приняли участие наши волонтеры», – отметила Любимова.





Глава Минкультуры также рассказала о ведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для школьников», который набирает обороты и охватил уже сотни тысяч детей из всех регионов страны. В 2023 году в акциях проекта приняли участие более 300 тысяч школьников. А в рамках Года семьи в марте пройдет акция «Семейные традиции», в которой примут участие семьи школьников, где культурные традиции передаются из поколения в поколение. Лучшие работы будут опубликованы на портале «Культура для школьников».



Кроме того, Любимова озвучила и результаты реализации программы «Пушкинская карта». «Почти 10 млн ребят (9,9 млн) уже присоединились к программе «Пушкинская карта» и имеют возможность бесплатно посещать кино, выставки, концерты, спектакли и т.д. Это 72% всех наших граждан в возрасте от 14-22 лет. Т.е. две трети», – подчеркнула министр.

