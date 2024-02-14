  • Новость часаCNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
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    Украинское общество вступило на путь политических разочарований
    ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
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    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    18 комментариев
    14 февраля 2024, 22:57 • Новости дня

    В Конгрессе США не увидели причин для «публичной тревоги» из-за нацбезопасности

    Спикер Палаты представителей США Джонсон не увидел причин для «публичной тревоги» в связи с «угрозой нацбезопасности»

    Tекст: Антон Антонов

    Нет причин для «публичной тревоги» в связи с сообщениями об угрозе национальной безопасности США, заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

    Джонсон собирается «добиваться» от Белого дома «принятия надлежащих мер». Об этом пойдет речь на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, которая состоится в четверг. Джонсон заверил, что «управление в надежных руках». «Мы работаем над этим», – приводит его слова ТАСС.

    В свою очередь спецкомитет по разведке Сената сообщил, что законодатели «располагают разведывательными данными, о которых идет речь, и пристально следили за этой проблемой с самого начала», к данному вопросу они «относятся серьезно». Однако сенаторы призвали «быть осторожными» в отношении «раскрытия источников и методов» получения информации.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

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    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

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    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

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    14 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы

    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы для борьбы с мошенниками

    ЦБ предложил ограничить внесение наличных в банкоматы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по борьбе с кибермошенничеством, для чего ЦБ планирует ввести лимит на внесение наличных в банкомате с карт и приложений, а также установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от 1 млн рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда люди берут кредиты под влиянием мошенников, обналичивают их, а потом зачисляют на подставные счета.

    Как рассказала глава ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Набиуллина также рассказала о необходимости рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по токенизированным картам и приложениям через терминал).

    По крупным кредитам с определенной суммой Центробанк предлагает ввести лимит в размере 1 млн рублей, при этом сумма может обсуждаться, как и срок охлаждения. Глава ЦБ отметила, что «кредит за несколько минут» – это удобно, но многие несут большие затраты из-за мошенников.

    Наибиуллина также предложила российским банкам обсудить обязательность информационного обмена в рамках работ по кибербезопасности.

    Ранее Набиуллина предложила ввести принудительный запрет перевода денег клиентов банков мошенникам.

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    14 февраля 2024, 06:27 • Новости дня
    В Бундестаге призвали Берлин пойти на уступки в вопросе репараций Польше

    Член Бундестага от ХДС Цимиак призвал власти Германии пойти на уступки Польше в вопросе репараций

    В Бундестаге призвали Берлин пойти на уступки в вопросе репараций Польше
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Германии должен пойти на уступки Польше в вопросе компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил член Бундестага Пауль Цимиак (Христианско-демократический союз, ХДС).

    Цимиак отметил, что после смены правительства в Польше, тон у Варшавы «совершенно другой», но сама «проблема остается». По его мнению, дело не в «конкретной сумме денег», а в «символическом признании страданий поляков» из-за «притеснений со стороны национал-социалистов», передает ТАСС со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

    Как заявил Цимиак, «сильным сигналом» со стороны Берлина для начала могли бы стать «забота и медицинское обслуживание польских героев Варшавского восстания, бывших подневольных работников или узников концлагерей». Он указал, что таких людей «осталось немного, и многие из них не проживут долго, но еще один знак примирения останется навсегда».

    Напомним, глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что данный вопрос продолжает оставаться на повестке дня, хотя «формально закрыт много лет назад». При этом, как заявил Туск, «материальное и моральное возмещение» не реализовали. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что просит власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.


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    14 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский подвергся критике со стороны украинских националистов, которых возмутило, что главком разговаривает на «суржике».

    В интервью ZDF Сырский допустил «11 русизмов за 45 секунд», превзойдя по данному показателю многих украинских политиков.

    Отметим, что «суржиком» пользовались многие украинские политики – от Юлии Тимошенко образца конца нулевых до Виталия Кличко и Владимира Зеленского. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимая пост главы правительства, подвергался насмешкам из-за попыток выступать в ходе официальных мероприятий на украинском языке, которым практически не владел.

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    14 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию
    @ Александр Куров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающий в США более 25 лет писатель-фантаст Ник Перумов заявил в интервью, что хотел бы вернуться в Россию, но его профессия биолога не востребована в стране.

    Перумов рассказал в интервью RTVI, что проживает со своей семьей в Северной Каролине и трудится в университете. Он пояснил, что вся семья хотела бы вернуться на Родину, и отметил, что не считает себя эмигрантом или беженцем.

    Семья писателя покидала страну не для того, чтобы «поносить» Россию и «поливать ее грязью», а уезжали, поскольку нужно было где-то работать. «А в рынок мы не вписались», – заметил Перумов.

    Он добавил, что литературное творчество для него – больше увлечение, а работа в лаборатории, «к сожалению, на родине практически не востребована». Писатель отметил, что это «тяжелая тема» для него, и пояснил, что старается приезжать как можно чаще, хотя это стало трудней делать.

    Перумов отметил, что отношение в США к нему не изменилось после начала СВО. Окружающие в Соединенных Штатах сами заняты «своим собственным выживанием», им сейчас «не до всех этих высоких материй». Конфликт на Украине не волнует простых американцев, которым приходится много трудиться, чтобы «свести с концами».

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    14 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    Путин: Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ученые смогли вплотную подойти к созданию онковакцины, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

    «Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что больше половины случаев онкологических заболеваний в России стали выявлять на начальной стадии.

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    14 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    AP: Колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Наемники из Колумбии, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, бежали со своих позиций во время налета российских беспилотников, рассказал 32-летний боевик с позывным «Чечо».

    Чечо сказал Associated Press, что наемники решили бежать, чтобы спасти свои жизни. Спрятаться от российских дронов, по его словам, «было некуда», передает РИА «Новости».

    «Думал, что умру», – признался он.

    В публикации говорится, что солдаты вооруженных сил Колумбии на протяжении десятков лет боролись с наркокартелями на родине и решили использовать этот опыт на Украине.

    О наплыве на Украину наемников из Колумбии сообщалось ранее. При этом отмечалось, что на Украине колумбийцы зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии.

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    14 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Умерла сыгравшая в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская

    Актриса Виктория Островская, сыгравшая в «Бриллиантовой руке», умерла на 86-м году жизни

    Умерла сыгравшая в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актриса Виктория Островская умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

    По его словам, ушла актриса Виктория Островская, сыгравшая в «Бриллиантовой руке», ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Малахов добавил, что следующей была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», на этом ее карьера завершилась, передает ТАСС.

    Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Некоторое время работала диспетчером на автобазе, когда случайно была приглашена на фильм «Бриллиантовая рука». Затем снялась еще в одной кинокомедии «Старый знакомый». Была актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы им. М. Горького (1964), Сызранского драматического театра.

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    14 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    Умерла завещавшая Путину картины на миллиарды долларов искусствовед Молева
    Умерла завещавшая Путину картины на миллиарды долларов искусствовед Молева
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Писатель и искусствовед, доктор исторических наук Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет.

    Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры.

    Молева была членом Союза писателей и Союза художников России. Автор монографий об отечественных живописцах и книг о древней московской архитектуре.

    После смерти супруга, художника-авангардиста Элия Белютина, Молева унаследовала коллекцию из примерно 200 работ старых мастеров. Это труды Микеланджело, Рубенса, Тициана, Леонардо да Винчи, Эль Греко, Донателло, Рембрандта, Веласкеса. В коллекции есть как эскизы, так и готовые произведения, сообщает «Лента.ру».

    Стартовая стоимость коллекции оценивается в 400 млн долларов, но по наиболее распространенным сведениям, ее цена может достигать 2 млрд долларов.

    В 2013 году Молева, по информации издания, завещала коллекцию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.

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    14 февраля 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

    Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая стратегия ВСУ, объявленная Сырским, скорее всего, будет предполагать переход к активной обороне, в ходе которой атаки на позиции российской армии продолжатся. Кроме того, противник может попробовать выстроить систему дополнительных укрепрайонов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.

    «Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

    «А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

    «Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

    Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

    Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

    При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

    Коментарии (35)
    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

    Коментарии (19)
    14 февраля 2024, 08:43 • Новости дня
    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Координаты цели передала воздушная разведка, зафиксировавшая систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.

    В Минобороны добавили, что несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили живую силу и технику противника.

    Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразили на Купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ.

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    МВД России усложнило эстонскому премьеру карьеру в НАТО

    Россия впервые объявила в розыск главу другого государства – премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Разумеется, она спокойно сможет ездить во враждебные России страны, да и в большинстве остальных государств ее вряд ли ждет арест и выдача Москве. Однако решением МВД России некоторые пути для нее, в том числе и карьерные, могут все же оказаться закрытыми. О чем речь? Подробности

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Кем прикрывается французская разведка на Украине

    Выясняются все более любопытные подробности биографий двух французов, не так давно погибших на Украине. Официальный Париж был возмущен, называя их гибель «актом варварства», а самих погибших – «гуманитарными работниками». Однако теперь налицо признаки того, что эти люди имели прямое отношение к французской разведке. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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