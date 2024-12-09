Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
Великобритания приостановила помощь Грузии из-за беспорядков
МИД Британии приостановил все программы помощи Грузии из-за реакции на протесты
Британия объявила о приостановке всех программ помощи Грузии, включая оборонное сотрудничество, из-за жесткой реакции грузинских властей на антиправительственные протесты и насилие по отношению к протестующим.
МИД Великобритании заявил о приостановке всех программ помощи Грузии в ответ на действия грузинских властей, сообщает ТАСС. Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми подчеркнул, что кадры насилия против протестующих и журналистов «шокируют» и «неприемлемы». Эти действия подрывают международную репутацию Грузии и противоречат ее европейским устремлениям.
В заявлении Лэмми отмечено, что Великобритания немедленно приостанавливает все программы помощи грузинскому правительству. Также ограничиваются оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями партии «Грузинская мечта». Решение останется в силе до тех пор, пока не будет прекращено движение Грузии от европейских демократических норм и свобод.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после инаугурации Дональда Трампа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе, так как Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией, а президент Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с ним и Илоном Маском в Париже и заявила, что ждет визита Маска в Грузию.