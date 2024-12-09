Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.4 комментария
Reuters: Турция помогла сирийским повстанцам свергнуть режим Асада
Reuters: Турция помогла сирийским повстанцам свергнуть режим Асада после 13 лет гражданской войны
После 13 лет гражданской войны сирийские оппозиционные силы, почувствовав поддержку Турции, успешно осуществили стремительное наступление, захватив Алеппо и достигнув Дамаска, положив конец многолетнему правлению семьи Асадов, пишет Reuters.
Сирийские повстанцы, в том числе группировка Хайат Тахрир аш-Шам (HTS), захватили Дамаск, положив конец пятидесятилетнему правлению семьи Асада, передает Reuters.
Операция, начатая две недели назад, быстро привела к успеху благодаря деморализации армии Асада и ослаблению его союзников, таких как Иран и Хезболла. Россия, важный военный поддерживающий Асаду союзник, была отвлечена конфликтом в Украине и снизила вовлеченность в Сирию, отмечает Reuters.
По данным источников, повстанцы заранее уведомили Турцию о своих планах, и, несмотря на неоднозначное отношение Анкары к HTS, операция получила молчаливое одобрение. Турция давно поддерживает сирийскую оппозицию, хотя опасалась потоков беженцев, которые могла вызвать эта операция. Представитель Турции заявил, что HTS не координирует свои действия с Анкарой, но аналитики отмечают, что Турция извлекла значительную выгоду из падения режима, став самым влиятельным внешним игроком в Сирии, подчеркивает Reuters.
Отступление Хезболлы из Сирии, после серьезных потерь от рук Израиля, создало благоприятные условия для повстанческого наступления. Израильская кампания нанесла тяжелые удары по Хезболле, убив ее лидера Хасана Насраллу. Это также ослабило иранское влияние в регионе. Турция, контролирующая части северо-западной Сирии, поддерживает Свободную сирийскую армию, которая уже заняла значительные территории.
США не были напрямую вовлечены, но наблюдали за действиями Турции. Президент США Дональд Трамп отметил, что Россия потеряла интерес к Сирии из-за конфликта в Украине, что привело к падению режима Асада, полагает агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение Башара Асада и его бегство в Москву стало началом новой борьбы за власть в Сирии, где группировки, такие как HTS, стремятся заполнить вакуум, оставленный после его правления, отмечает Bloomberg.
Сирийская оппозиция в понедельник объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, однако работа российских военных баз не нарушена.
Вооруженная сирийская оппозиция, которая захватила Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит террористической группировке «Исламское государство*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии, пишет The New York Times со ссылкой на американских и турецких чиновников.