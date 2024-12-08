Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.14 комментариев
Беспилотники подавлены и уничтожены в Ростовской области
За ночь подавлены и уничтожены шесть беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Слюсарь сообщил в Telegram, что два БПЛА уничтожены у Новошахтинска. В результате падения одного из них «разбиты стекла в магазинах».
Напомним, во вторник силы ПВО сбили беспилотник над Каменским районом Ростовской области. В ночь на среду над Ростовской областью были уничтожены шесть БПЛА.