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    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 06:48 • Новости дня

    Беспилотники подавлены и уничтожены в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь подавлены и уничтожены шесть беспилотников, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что два БПЛА уничтожены у Новошахтинска. В результате падения одного из них «разбиты стекла в магазинах».

    Напомним, во вторник силы ПВО сбили беспилотник над Каменским районом Ростовской области. В ночь на среду над Ростовской областью были уничтожены шесть БПЛА.

    7 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»

    Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении завершить войну на Украине как можно быстрее после встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, передает «Газета.Ru».

    Встреча лидеров состоялась в Париже, и, по словам Зеленского, прошла в конструктивном ключе.

    Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие и продуктивные», подчеркнув решительный настрой Дональда Трампа.

    «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо, – отметил Зеленский в своем сообщении.

    Зеленский добавил, что участники встречи договорились продолжать работать над решением конфликта. Завершил он свой пост словами: «Мир благодаря силе возможен!»

    Ранее трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского не представляют интереса, поскольку его позиция постоянно меняется от а до я.

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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    7 декабря 2024, 13:17 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестки в ДНР

    Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР

    Российские войска освободили Берестки в ДНР
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения освободили Берестки в ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Берестки благодаря продолжению продвижения подразделений группировки войск «Центр» в глубину обороны противника.

    Действия российских войск в регионе продолжаются, и освобождение населенного пункта является важным этапом в укреплении позиций российской армии в данном направлении.

    Ведомство также подчеркивает, что освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Также стало известно, что за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами в ДНР и Запорожской области.

    В начале декабря сообщалось, что ВС России за осень 2024 года освободили 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях. 3 декабря ведомство также сообщало об освобождении Романовки в Донецкой народной республике и Новодаровки в Запорожской области.

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    7 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области

    Минобороны России сообщило об уничтожении более 380 военных ВСУ под Курском

    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские вооруженные силы продолжают разгром подразделений ВСУ в Курской области, уничтожив более 380 украинских военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки, сообщает Минобороны.

    Российские военные продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию страны в Курской области, указано в Telegram-канале ведомства.

    В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ в различных населенных пунктах, включая Агроном, Викторовку, Куриловку и другие.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде районов как в Курской, так и в Сумской областях Украины. За последние сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Кроме того, трое сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. В числе уничтоженного - 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. Украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения в Курскую область.

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    7 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово

    Экс-полковник СБУ Стариков: Подразделения ВСУ численностью до трех бригад окружены под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

    По словам Старикова, бои под Курахово являются одними из самых интенсивных, и если вовремя не выйти из окружения, ситуация может перерасти в котел, передает ТАСС.

    В свою очередь, Министерство обороны России также сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово. По данным российского ведомства, Южная группировка войск нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои происходят в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное. В результате отражения двух контратак штурмовых подразделений противника, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих.

    Ранее глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к трассе Запорожье – Курахово.

    До этого сообщалось, что российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах.

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    7 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского

    Трамп, Макрон и Зеленский провели короткую встречу в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже прошла трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча состоялась практически по договоренности в последний момент и продлилась всего 20 минут. После завершения переговоров стороны не сделали совместного заявления для прессы, передает ТАСС.

    Перед началом мероприятия Трамп заявил журналистам, что намерен обсудить с Макроном «мир, который немного сходит с ума». Он также отметил свои «прекрасные отношения» с французским президентом, сложившиеся во время его первого президентского срока.

    Владимир Зеленский также принял участие в разговоре. Однако, как сообщается, переговоры прошли в коротком формате, так как политики планировали принять участие в церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

    Телеканал BFMTV напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов до своей инаугурации и прекратить многомиллиардную помощь Киеву, направив средства на нужды американцев.

    Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к Дональду Трампу из-за разногласий по окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного.

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    7 декабря 2024, 09:58 • Новости дня
    Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов
    Украинский пленный заявил об ударе ВСУ по своим из FPV-дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ использовали FPV-дрон для удара по своим военнослужащим, которые сдались в плен и находились под контролем российских солдат, рассказал украинский военнопленный Максим Красюха.

    По его словам, солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным, подверглись атаке FPV-дрона своих же войск, передает РИА «Новости».

    Красюха отметил, дрон был использован для того, чтобы сдавшиеся солдаты не остались в живых.

    Он добавил, что после того как сдался в плен, его накормили и дали воды.

    «Увидел ваших ребят, уже короче вылез, сказал, что ребят, я без оружия. Покормили меня, привели тогда на позицию, дали попить воды, то есть нормально все. Когда пацанов вели этих в плен, ну, тоже взяли в плен, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», – рассказал он.

    Красюха также сообщил, что получил повестку на службу по месту жительства. После прохождения комиссии в военкомате его в течение двух суток направили на позиции без подготовки. В его задачи входила эвакуация погибших. Он рассказал о большом количестве уничтоженных военнослужащих ВСУ, которых видел в лесопосадке: около пятнадцати-двадцати человек на участке длиной 150-200 метров.

    Ранее украинский солдат Сергей Стокоз, ограниченно годный к службе, заявил, что командиры пугали их «жестокостью» российских военных, что оказалось неправдой.

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    7 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    В Киеве прошла акция протеста родственников военных ВСУ

    Родственники военных ВСУ потребовали четких сроков службы и демобилизации

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Независимости в Киеве состоялась акция протеста родственников военных ВСУ с требованием установить четкие сроки службы и обеспечить процесс демобилизации военнослужащих, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал Еspreso сообщил о проведении акции протеста на площади Независимости в Киеве, в которой приняли участие родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Участники мероприятия держали плакаты с требованиями установить четкие сроки службы в армии и обеспечить демобилизацию фронтовиков, передает ТАСС.

    Телеканал также информировал, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над проектом закона, который будет определять порядок и условия увольнения военнослужащих со службы, до 18 декабря.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что за первые десять месяцев 2024 года из рядов ВСУ уволилось больше солдат, чем за предыдущие два года вместе взятые.

    Ранее в ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

    Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации.

    Издание The Economist писало, что моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.

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    7 декабря 2024, 12:49 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении
    Минобороны: ВСУ потеряли до 490 бойцов за сутки на Харьковском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения ВСУ понесли значительные потери в результате ударов группировки «Запад» на Харьковском направлении, где были отражены контратаки штурмовых групп, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих в результате действий группировки «Запад» за прошедшие сутки. В районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Липцы Харьковской области были успешно отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда Украины, отразили две контратаки и уничтожили три гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки войск «Запад» также достигли успехов, заняв более выгодные позиции и нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровка, Загрызово, Купянск, Новоегоровка и Торское. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ, что привело к потерям до 325 военнослужащих, двух автомобилей, а также уничтожению гаубиц и артиллерийских установок.

    Тем временем, подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение на Донбассе, нанеся поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное.

    Общее количество потерь Украины составило до 325 военнослужащих и уничтоженные артиллерийские системы.

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    8 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России

    Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России

    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.

    Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.

    Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

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    7 декабря 2024, 07:06 • Новости дня
    Сальдо назвал «корейский сценарий» урегулирования на Украине неприемлемым

    Губернатор Херсонской области отверг заморозку украинского конфликта как временное решение

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о неприемлемости «корейского сценария» завершения украинского конфликта, предложенного в рамках планов урегулирования Дональда Трампа.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, связанный с заморозкой, является абсолютно неприемлемым для России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий четко обозначил цель достижения справедливого мира, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость.

    По мнению губернатора, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными. «Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», – заявил Сальдо.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    7 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Лавров заявил, что не следит за заявлениями Зеленского

    Глава МИД Лавров заявил об отсутствии интереса к словам Зеленского

    Tекст: Евгения Караваева

    Слова Зеленского не представляют интереса поскольку его позиция постоянно меняется от а до я, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, объясняя, почему он перестал следить за высказываниями президента Украины.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следит за высказываниями Владимира Зеленского, поскольку его позиция постоянно меняется. Об этом он рассказал, выступая на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.

     «Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», – заявил глава российского МИД.

    По мнению Лаврова, эти изменения затрудняют ведение каких-либо переговоров или попытки достижения компромисса. Глава МИД добавил, что подобная нестабильность в позициях украинского лидера подрывает доверие и делает диалог с ним маловероятным.

    Ранее Лавров в интервью Такеру Карлсону назвал Зеленского неадекватным из-за его высказывания о русскоязычных.

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    7 декабря 2024, 10:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области

    ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками 13 населенных пунктов в России

    Tекст: Евгения Караваева

    ВСУ атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области, пострадала женщина, зафиксированы повреждения жилого сектора и инфраструктуры, в том числе в Шебекине и Белгородском районе.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области в течение суток, передает ТАСС.

    ВСУ провели атаку с использованием артиллерии и беспилотников. В Шебекине беспилотник обстрелял легковой автомобиль, пострадала женщина. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу, где врачи оценили состояние как средней степени тяжести.

    Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака в Шебекине также привела к повреждению частного дома, газовой трубы, грузового и четырех легковых машин.

    В Белгородском районе ВСУ направили удары на поселок Разумное, села Беловское, Беломестное, Журавлевка, Наумовка и Устинка. Во время двух артиллерийских обстрелов выпустили 15 боеприпасов и атаковали четыре беспилотника, три из которых сбиты системой ПВО. В результате обстрелов поврежден автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны сбили более 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за последние сутки, что подтверждено министерством обороны.

    Морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть беспилотных катеров ВСУ. Российская система ПВО за ночь уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

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    7 декабря 2024, 09:39 • Новости дня
    В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

    Критический объект в Херсоне получил повреждения после воздушной тревоги

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава администрации Роман Мрочко.

    Он отметил, что объект критической инфраструктуры в Херсоне получил повреждения, однако не уточнил, о каком именно объекте идет речь, передает ТАСС.

    По данным официального ресурса для оповещения, в ночь на дату инцидента в Херсонской области, подконтрольной украинским войскам, была объявлена воздушная тревога. Это может указывать на возможную атаку или удар по объекту, который пострадал.

    На данный момент нет дополнительных подробностей о характере повреждений и их влиянии на функционирование инфраструктуры в Херсоне.

    Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

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    7 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    В семи областях Украины, включая Киевскую и Черниговскую, объявили воздушную тревогу, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации.

    В частности, тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях, передает РИА «Новости»

    В субботу сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской и Черниговской областях. Позже, в 7.13 по московскому времени, тревогу объявили в Полтавской и Николаевской областях. Вскоре сигнал распространился на Днепропетровскую, Сумскую и Кировоградскую области.

    Ранее ЛЭП в Киевской области получила повреждения из-за работы систем противовоздушной обороны.

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    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

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    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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