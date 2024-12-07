Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.5 комментариев
Лавров заявил, что не следит за заявлениями Зеленского
Глава МИД Лавров заявил об отсутствии интереса к словам Зеленского
Слова Зеленского не представляют интереса поскольку его позиция постоянно меняется от а до я, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, объясняя, почему он перестал следить за высказываниями президента Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следит за высказываниями Владимира Зеленского, поскольку его позиция постоянно меняется. Об этом он рассказал, выступая на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.
«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», – заявил глава российского МИД.
По мнению Лаврова, эти изменения затрудняют ведение каких-либо переговоров или попытки достижения компромисса. Глава МИД добавил, что подобная нестабильность в позициях украинского лидера подрывает доверие и делает диалог с ним маловероятным.
Ранее Лавров в интервью Такеру Карлсону назвал Зеленского неадекватным из-за его высказывания о русскоязычных.