Лавров заявил, что не следит за заявлениями Зеленского

Глава МИД Лавров заявил об отсутствии интереса к словам Зеленского

Tекст: Евгения Караваева

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следит за высказываниями Владимира Зеленского, поскольку его позиция постоянно меняется. Об этом он рассказал, выступая на сессии Дохийского форума, передает ТАСС.

«Некоторое время назад я перестал следить за тем, что говорит Зеленский. Он может менять свою позицию от а до я в одночасье, в зависимости от того, как он себя чувствует в данный конкретный момент», – заявил глава российского МИД.

По мнению Лаврова, эти изменения затрудняют ведение каких-либо переговоров или попытки достижения компромисса. Глава МИД добавил, что подобная нестабильность в позициях украинского лидера подрывает доверие и делает диалог с ним маловероятным.

Ранее Лавров в интервью Такеру Карлсону назвал Зеленского неадекватным из-за его высказывания о русскоязычных.