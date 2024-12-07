Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Сальдо назвал «корейский сценарий» урегулирования на Украине неприемлемым
Губернатор Херсонской области отверг заморозку украинского конфликта как временное решение
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о неприемлемости «корейского сценария» завершения украинского конфликта, предложенного в рамках планов урегулирования Дональда Трампа.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, связанный с заморозкой, является абсолютно неприемлемым для России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий четко обозначил цель достижения справедливого мира, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость.
По мнению губернатора, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными. «Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», – заявил Сальдо.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.