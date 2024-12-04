Захарова: Призывать школьников к протестам может человек без ума и сердца

Захарова осудила призывы Зурабишвили к протестам школьников

Tекст: Александра Юдина

Дипломат раскритиковала заявления Зурабишвили относительно призывов школьников участвовать в уличных протестах, передает ТАСС.

Захарова отметила, что подобные призывы могут исходить только от человека «без ума и без сердца». Она выразила недоумение, как взрослый человек, который заявляет о заботе о людях, может вовлекать детей в подобные акции.

В своем заявлении Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, сочетание безумия и бессердечности крайне редко, и призналась, что ранее не встречала таких людей.

«Это нужно быть человеком без ума либо человеком без сердца. Возможно, редчайшее сочетание – без ума и без сердца. Я таких людей не видела, правда», – заявила она.

Захарова также выразила удивление тем, что женщина-политик, которая должна понимать важность материнства и заботы о детях, может призывать их к участию в протестах, особенно учитывая насилие и беспорядки, происходящие на улицах. Она подчеркнула, что такие действия могут иметь опасные последствия для жизни детей.

Захарова высоко оценила реакцию грузинского общества на заявления Зурабишвили, отметив «гражданскую зрелость» и «четкость мысли» тех, кто осудил втягивание детей в политическую борьбу.

Она выразила восхищение ответственностью и собранностью грузинских граждан, выступивших против подобных инициатив.

Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. Патриархия Грузии также призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев.