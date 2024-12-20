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В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной угрозы
Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону продлится до утра 21 декабря из-за риска воздушной опасности, все силы переведены в режим экстренного реагирования.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Городские службы переведены в режим экстренного реагирования с 18.30 20 декабря до 10.00 21 декабря, передает ТАСС.
Логвиненко подчеркнул, что при получении сигнала о воздушной опасности жителям необходимо укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры или ванные комнаты. На улице важно быстро найти ближайшее подходящее укрытие. На официальном портале городской думы и администрации Ростова-на-Дону размещены подробные памятки о порядке действий и информация о заглубленных помещениях.
Местные власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации для оперативного получения новых данных и инструкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области, что привело к гибели шести человек, включая ребенка, и к госпитализации десяти пострадавших с легкими травмами.