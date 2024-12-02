Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Украинская журналистка сравнила Зурабишвили с Зеленским
Украинская журналистка Панченко сравнила Зурабишвили с Зеленским
Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос президенту Грузии Саломе Зурабишвили о возможности продления ее президентских полномочий, сравнив ситуацию с действиями Владимира Зеленского.
Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с вопросом о возможном продлении ее президентских полномочий, передает РИА «Новости».
Панченко провела параллель с действиями Владимира Зеленского.
«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?», – спросила журналистка Зурабишвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.
Напомним, Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, поскольку считает результаты прошедших выборов в Грузии нелегитимными.