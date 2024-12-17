У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Фукуяма: Трамп поставил интересы Киева под угрозу
Фукуяма заявил о намерении Трампа урегулировать конфликт на Украине за счет Киева
Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, заявил политолог Фрэнсис Фукуяма.
Он уверен, что Трамп готов ради мирного соглашения пойти на жертвы интересами Украины. «Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины», – заявил Фукуяма, передает ТАСС.
По его словам, украинцы уже сигнализируют о готовности пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, хотя это может встретить сопротивление со стороны Европы. Эксперт также упомянул возможное расширение военного присутствия НАТО на Украине или предоставление ей дополнительной военной помощи.
Фукуяма подчеркнул, что Трамп, очевидно, не испытывает особого уважения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и даже презирает многих европейских лидеров. Несмотря на маловероятность выхода США из НАТО при Трампе, политолог убежден, что альянс может пострадать от других действий республиканца, в том числе от несоблюдения статьи 5 Устава НАТО.
Ранее Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать, если захочет. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.