ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО

  • Новость часаВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
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    Брюссель создал Орбану опасного соперника
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    Кремль пообещал ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Жителя Курской области осудили на 22 года за госизмену и теракт
    Утверждено вхождение Болгарии и Румынии в Шенген
    «Мадам вредину» Зурабишвили пообещали вывести силой из дворца президента Грузии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня

    ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жилые кварталы Новой Каховки в четверг подверглись утренним обстрелам, повреждены несколько домов, жертв удалось избежать, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    Алексеенко пояснил, что центральные улицы города обстреляли реактивными снарядами. Обстрелы не привели к жертвам среди мирных жителей благодаря своевременным мерам, принятым властями.

    Глава областного правительства отметил, что атаки продолжаются второй день подряд. За последние сутки были повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького, Карла Маркса и Октябрьской. Он отметил, что несмотря на разрушительные действия, власти продолжают работать над развитием инфраструктуры города.

    «Мы видим принципиальную разницу: они разрушают, мы восстанавливаем и строим. Несмотря на атаки, мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры: дороги, школы, спорткомплексы, новые районы – все это в нашем приоритете», – заявил Алексеенко.

    Он добавил, что власти предоставят поддержку семьям, чьи дома пострадали.

    Ранее в декабре при обстрелах ВСУ в Новой Каховке ранения получил несовершеннолетний.

    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

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    12 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Пентагон заявил о возможном новом ударе России «Орешником» по Украине
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

    «Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска.

    Сингх заявила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Она добавила, что Россия применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины».

    Кроме того, представитель Пентагона заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    12 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Российские войска без боя заняли мощный укрепрайон ВСУ у Красноармейска

    В украинских соцсетях пожаловались на «подаренный» российским войскам укрепрайон ВСУ у Покровска

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон вооруженных сил Украины, построенный украинской стороной у Покровска (украинское название города Красноармейска), так как ВСУ не отправили туда солдат, сообщили в украинских соцсетях.

    Указывается, что на строительство было потрачено несколько десятков миллионов гривен. Отсутствие там сил ВСУ связали с «неадекватными» решениями украинского командования. Поясняется, что российские войска заняли укрепрайон до того, как там появился хотя бы один солдат ВСУ. В соцсетях заявили, что украинское командование фактические «подарило российским войскам весь этот укрепрайон». Укрепрайон находится рядом с поселком Шевченко южнее Красноармейска.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    11 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом

    МИД назвал американский кредит Киеву на 20 млрд долларов за счет активов России «банальным грабежом»

    МИД назвал кредит Украине за счет активов России грабежом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кредит США режиму на Украине в 20 млрд долларов за счет замороженных активов России Москва расценивает как «банальный грабеж», у России есть возможности для ответного изъятия западных активов, заявил российский МИД.

    «Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути – украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    По мнению Москвы, такие действия не помогут Украине исправить ее экономическое положение. Министерство также отметило, что такие действия наносят ущерб мировой финансовой системе, зависящей от доллара как глобальной резервной валюты.

    Россия подчеркнула, что имеет достаточные возможности и рычаги для ответного изъятия западных активов, находящихся в ее юрисдикции, с целью их использования для развития промышленного потенциала и инфраструктурных проектов.

    В МИД России также критически оценили политику администрации Джо Байдена, которая, по их мнению, в стремлении ввести антироссийские санкции, игнорирует негативные экономические последствия для США, такие как рост государственного долга и финансовых пузырей.

    МИД подчеркнул, что планы Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал. В заявлении отмечается, что «воровство российских активов» лишь усилит дестабилизацию и так уже уходящего в прошлое «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов; Украина озвучила условия получения Киевом кредита; The New York Times предполагает, что Дональд Трамп может отменить кредит Украине на 20 млрд долларов после вступления в должность президента США.

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    11 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, «вчера» отловленных на улицах ребят бросают на самые «горячие» участки», – сказал Ганчев ТАСС.

    Мобилизованные украинские бойцы не могут продержаться долго, в то время как ВС России точечно бьют по скоплениям личного состава противника и по местам возможных переправ.

    Он добавил, что российские силы активно используют артиллерию и авиацию для подрыва украинских позиций на Харьковском направлении. Ситуация, по мнению Ганчева, находится в стадии планомерного уничтожения противника.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях.

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    12 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского

    Стало известно о намерении будущего главы ФБР США Пателя расследовать действия Зеленского

    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского
    @ Luis Villegas/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий директор ФБР Кэш Пател заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

    Пател сообщил в подкасте Kash's Corner о планах провести расследование против Зеленского. Как пишет Lenta.ru, Пател намерен выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения дальнейшей помощи от Вашингтона.

    Пател выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Президент Украины обвинил в этом Россию, однако позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

    В связи с этим будущий глава ФБР считает, что доверять Зеленскому и передавать ему миллиарды долларов помощи США следует с осторожностью, требуя детальных отчетов о расходах.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены 20-миллиардного кредита Украине, который США выделили, путем снятия санкций с замороженных активов России.

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    12 декабря 2024, 06:37 • Новости дня
    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Минобороны России показало кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области
    @ кадр из видео tvzvezda.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На видеозаписи, предоставленной Минобороны России, показаны кадры освобождения тульскими десантниками села Дарьино в Суджанском районе Курской области.

    Дарьино дает возможность «контролировать подходы к другому населенному пункту, являющемуся плацдармом для действий наших войск на правом берегу», передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что Дарьино освобождала «штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения». Тульские десантники взяли под контроль дамбу, соединяющую правый и левый берега реки Снагость. Стремительная атака была поддержана огнем артиллерии и беспилотниками.

    На кадрах с беспилотников, предоставленных военным ведомством, запечатлено уничтожение украинских солдат, а также водружение российскими военными флагов России и воздушно-десантных войск.

    «Противник был очень серьезный. Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», – рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет. Он сообщил, что «двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», передает «Звезда».

    После зачистки домов и прилегающей территории ВСУ были выбиты из основного опорного пункта, который оборудовали в здании почты. ВСУ отошли и «окопались», но их позиции сровняли с землей артиллеристы и операторы ударных БПЛА. Несколько суток ВСУ пытались вновь захватить Дарьино, но украинские атаки были отбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

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    11 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский отверг идею рождественского перемирия

    Орбан сообщил об отказе Зеленского от рождественского перемирия и обмена пленными

    Зеленский отверг идею рождественского перемирия
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, сообщил Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что Венгрия приложила усилия для достижения мира в конце своего председательства в ЕС. Он выразил сожаление по поводу отказа украинской стороны, передает ТАСС

    «Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» – написал Орбан в своем микроблоге.

    По его словам, предложенное перемирие включало в себя широкий обмен военнопленными. Этот шаг планировался как часть усилий по стабилизации ситуации и был поддержан Венгрией в контексте ее председательства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    При этом Орбан заявил, что его часовой разговор с президентом России прошел на фоне наиболее опасных недель конфликта на Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мира.

    Президент России Владимир Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

    Коментарии (8)
    12 декабря 2024, 03:40 • Новости дня
    БПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
    БПЛА сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова уничтожен беспилотник, четыре бойца караула получили легкие ранения, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил в Telegram, что «дежуривший личный состав» был «в защищенных от подобных атак помещениях». БПЛА сдетонировал в воздухе.

    В результате повреждена кровля здания, выбиты стекла. Кроме того, упавшие фрагменты БПЛА привели к «небольшому пожару, который быстро потушили». Атака не нанесла зданию серьезных повреждений.

    Как полагает Кадыров, «смысл подобной жалкой акции» заключается только в том, чтобы у Киева появился повод «громко отчитаться перед своими западными хозяевами».

    На прошлой неделе украинский БПЛА атаковал центр Грозного. Удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, пострадали мирные жители.

    В октябре беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне, атака привела к гибели украинских пленных. Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне содержится до десяти украинских пленных.

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