ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО

Tекст: Алексей Дегтярев

Алексеенко пояснил, что центральные улицы города обстреляли реактивными снарядами. Обстрелы не привели к жертвам среди мирных жителей благодаря своевременным мерам, принятым властями.

Глава областного правительства отметил, что атаки продолжаются второй день подряд. За последние сутки были повреждены четыре многоквартирных дома на улицах Горького, Карла Маркса и Октябрьской. Он отметил, что несмотря на разрушительные действия, власти продолжают работать над развитием инфраструктуры города.

«Мы видим принципиальную разницу: они разрушают, мы восстанавливаем и строим. Несмотря на атаки, мы продолжаем работать над развитием инфраструктуры: дороги, школы, спорткомплексы, новые районы – все это в нашем приоритете», – заявил Алексеенко.

Он добавил, что власти предоставят поддержку семьям, чьи дома пострадали.

Ранее в декабре при обстрелах ВСУ в Новой Каховке ранения получил несовершеннолетний.