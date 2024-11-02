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Трамп усомнился в способности Харрис провести переговоры с Россией и Китаем
Трамп считает Харрис неспособной вести ядерные переговоры с Россией или Китаем
Дональд Трамп выразил сомнения в способности Камалы Харрис справиться с переговорами с Россией и Китаем на посту президента США, назвав ее слабым и некомпетентным лидером.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил сомнения в способности своей соперницы Камалы Харрис справиться с международными переговорами, передает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что не доверил бы Харрис переговоры с такими странами, как Россия и Китай, особенно по вопросам, касающимся ядерной войны. «Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю», – приводит агентство цитату Трампа на митинге в Милуоки.
Трамп также выразил недоверие к способностям Харрис справиться с экономическим кризисом в стране. Он добавил, что «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».
Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В условиях обостряющейся международной обстановки выборы приобретают особую значимость. До этого Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США.