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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    6 комментариев
    19 ноября 2024, 21:05 • Новости дня

    США решили не менять ядерную политику из-за новой доктрины России

    Bloomberg: США не планируют менять ядерную политику из-за обновленной ядерной доктрины России

    Tекст: Ольга Иванова

    США не намерены изменять свою ядерную политику в ответ на обновление ядерной доктрины России, что было ожидаемо для Белого дома, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в совете национальной безопасности (СНБ) США.

    В совете национальной безопасности США подчеркнули, что не видят необходимости в корректировке своей ядерной позиции или доктрины, сообщает «Газета.Ru».

    Представитель СНБ заявил, что в Белом доме не были удивлены шагом России, поскольку Москва в течение нескольких недель сигнализировала о своих намерениях. Чиновник отметил, что действия России воспринимаются как «еще одно проявление безответственной риторики».

    Кроме того, Bloomberg сообщает о решении президента США Джо Байдена разрешить использование дальнобойных ракет ВСУ. Это решение, по информации издания, было принято заранее, в ответ на оказанную России военную поддержку со стороны Северной Кореи.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России. Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

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    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    55 комментариев

    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Коментарии (81)
    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Медведев предрек Третью мировую войну
    Медведев предрек Третью мировую войну
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал опасения относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны, утвержденной российским президентом Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале он указал, что решение США разрешить наносить удары вглубь России может привести к серьезным последствиям, вплоть до мировой войны.

    Медведев подчеркнул, что не имеет значения, кто и когда решил применять тактические баллистические и крылатые ракеты стран НАТО для ударов по российской территории. Он также отметил, что количество ракет у украинских войск не будет иметь существенного влияния на ход военных действий.

    Кроме того, Медведев добавил, что текущая администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, с которой, возможно, придется разбираться следующему американскому президенту.

    В контексте этих событий Медведев упомянул об утверждении новой версии Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, что, по его мнению, имеет ключевое значение.

    Помощник президента США Джейк Салливан ранее заявил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    Боррель подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь России
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России, заявил глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

    На пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС Боррель подчеркнул, что это решение было обсуждено на встрече, хотя некоторые его детали остались неясными, передает ТАСС.

    «Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю», – сказал Боррель.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия является опасным и безрассудным, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на такие удары.

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    19 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области

    Песков: ВС России отслеживают ситуацию после сообщений о планах применения ATACMS в Курской области

    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные внимательно следят за ситуацией после сообщения о возможном применении ракет ATACMS в Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что все соответствующие службы находятся в состоянии повышенного внимания в связи с информацией, опубликованной каналом CNN, передает ТАСС.

    Песков отметил, что ситуация отслеживается максимально внимательно.

    Сообщение канала CNN вызвало обеспокоенность в России, поскольку предполагается, что ракеты ATACMS могут быть использованы для ударов по объектам в Курской области.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    55 комментариев

    Ранее сообщалось, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что разрешение на такие удары не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Между тем представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что ведомство не подтверждает согласия США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (6)
    19 ноября 2024, 09:59 • Новости дня
    Американские неонацисты провели марш со свастиками

    Tекст: Александра Юдина

    В Колумбусе, штат Огайо, прошел марш неонацистов, участники которого несли флаги со свастикой и выкрикивали расистские лозунги, сообщает CNN.

    Группа неонацистов устроила марш в Колумбусе, участники шествия размахивали флагами с изображением свастики и выкрикивали расистские и антисемитские оскорбления, передает «Лента.ру».

    Демонстранты скрыли лица масками, что затруднило их идентификацию.

    Акция вызвала резкое осуждение со стороны местных и государственных властей, которые назвали ее проявлением ненависти и нетерпимости.

    Представители власти подчеркнули, что подобные действия не отражают ценности и убеждения общества.

    Ранее Путин упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к неонацизму.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2024, 02:50 • Новости дня
    Белый дом опроверг отказ Байдена фотографироваться с Лавровым в Бразилии

    Белый дом призвал не связывать с Лавровым отсутствие Байдена на общем снимке саммита G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил Белый дом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

    «Из-за проблем с логистикой фотография была сделана заранее, до того, как прибыли все лидеры», – приводит ТАСС текст сообщения администрации США.

    По словам представителя Белого дома, данная ситуация не связана с нежеланием Байдена фотографироваться рядом с главой российского МИДа.

    Захарова, комментируя в Telegram объяснение Белого дома, заявила: «Теперь это так называется – запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой».

    Она отметила, что «так же на фото не было канадца и итальянки». Как напомнила Захарова, прежде западные лидеры там, где «отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием». В частности, они могли устроить фотографирование «ночью, до приезда Сергея Лаврова». «Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад», – напомнила Захарова.

    Однако если «мировое большинство проявляет принципиальность» и защищает даже не «формат», а «нормальность», то «эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться», заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прилетел в Бразилию из Абу-Даби, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

    Госдеп сообщил, что контакты главы ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел России на саммите G20 в Бразилии не планируются.

    Коментарии (2)
    19 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    В Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России

    Помощник госсекретаря США подтвердил разрешение Байдена на удары вглубь России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.

    Он отметил, что данное решение позволит Украине «больше возможностей защищаться». По мнению представителей Вашингтона, такая мера может способствовать тому, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам, сообщает ТАСС.

    При этом ранее представитель Госдепартамента Мэттью Милле не подтвердил согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    55 комментариев

    Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России

    Госдепартамент не подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь территории России дальнобойными ракетами

    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент не подтверждает согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории в рамках конфликта на Украине, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

    Миллера попросили подтвердить снятие Вашингтоном соответствующих ограничений. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», – приводит ответ Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что США продолжают адаптировать и изменять поставляемые Украине вооружения. Он подчеркнул, что такие изменения будут происходить в подходящее для этого время.

    Миллер также отказался говорить о реакции США на возможный ответ России, назвав такую ситуацию гипотетической. Он заявил, что не будет делать прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.

    Миллер также отказался комментировать сообщения о том, что Вашингтон мог повлиять на Лондон и Париж при решении вопроса об использовании западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России,

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

    Лавров заявил об участии США в ударах ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS

    Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

    По словам Лаврова, применение таких высокотехнологичных ракет было бы невозможно без участия США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на эту связь.

    Министр отметил, что использование ракет ATACMS для ударов по Брянской области подчеркивает, что Запад заинтересован в усилении напряженности.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2024, 05:26 • Новости дня
    Минфин США заявил о росте российских вложений в американский госдолг в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Объем российских вложений в американские государственные облигации в сентябре вырос с 24 млн до 25 млн долларов, следует из данных министерства финансов США. При этом в начале года объем вложений составлял 43–47 млн долларов.

    По данным министерства, 22 млн долларов составляют долгосрочные облигации, а оставшиеся 3 млн долларов – краткосрочные, передает ТАСС.

    В августе и июле российские вложения в американские госбумаги оценивались в 24 млн долларов. С января по июнь объем российских вложений был значительно выше – 43–47 млн долларов.

    В 2023 году ЦБ России на фоне сообщений о росте российских инвестиций в госдолг США заявил, что у него нет вложений в американские гособлигации: «У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», – передает РБК.

    Минфин России также сообщал тогда, что «не осуществляет покупку ценных бумаг США», пишут «Аргументы и факты».

    Эксперты указывали, что рост инвестиций российских резидентов мог произойти за счет частных компаний из России. Также не исключался переучет ценных бумаг в недрах американского Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.

    В ноябре государственный долг США превысил 36 трлн долларов.


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    19 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Лавров рассказал, какие действия Запада приведут к новой фазе конфликта

    Лавров: Россия воспримет пуски дальнобойных ракет США как новую фазу войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет расценивать пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после саммита «Группы двадцати» (G20).

    Лавров подчеркнул, что такие действия будут восприняты как значительное обострение конфликта. «Воспримем это (пуски дальнобойных ракет – прим. ВЗГЛЯД) как качественно новую стадию войны Запада против России», – уточнил он, передает ТАСС.

    Во вторник Лавров заявил, что удары ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    18 ноября 2024, 22:58 • Новости дня
    США обвинили россиянина в использовании программ-вымогателей Phobos

    Минюст США обвинил экстрадированного из Южной Кореи россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей Phobos

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Евгений Птицын обвиняется в координации продажи, распространения и эксплуатации программ-вымогателей Phobos, сообщило Министерство юстиции США.

    Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему россиянину, который был экстрадирован из Южной Кореи и 4 ноября предстал перед федеральным судом в Мэриленде, передает РИА «Новости».

    Обвинения включают 13 пунктов, среди которых заговор с целью мошенничества, умышленное повреждение защищенных компьютеров и вымогательство. В случае признания его виновным ему грозит до 125 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определено федеральным судом на основе рекомендаций по вынесению приговоров.

    Программы-вымогатели Phobos и связанные с ними лица, по данным следствия, атаковали более тысячи организаций в США и по всему миру. Это привело к выплатам выкупов на сумму более 16 млн долларов. Среди жертв оказались крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации.

    Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила: «Евгений Птицын, как утверждается, получил миллионы долларов от вымогательств у тысяч жертв. Его арест и экстрадиция стали возможны благодаря усилиям правоохранительных органов от Южной Кореи до Балтимора». Минюст США подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами, включая Южную Корею, в борьбе с киберпреступностью и привлечении Птицына к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин России и США Илья Лихтенштейн был приговорен в США к пяти годам тюремного заключения за участие в схеме по краже и отмыванию биткойнов.

    В сентябре Минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники.

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