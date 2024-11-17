Власти Украины запретили иностранцам въезд на побережье Одесской области

На побережье Одесской области введен запрет на въезд иностранцев из-за военного положения

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Украине введен особый режим в Одесской области, запрещающий въезд иностранцам на побережье Черного моря во время военного положения, сообщает РИА «Новости». Это решение было принято местными властями согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области. Запрет распространяется на граждан и иностранцев, ограничивая их свободу передвижения, а также движение транспортных средств на побережье, заливах и внутренних морских водах в пределах пляжных зон.

Документ также отмечает, что ограничения касаются транспортных средств иностранных, консульских учреждений и представителей международных организаций. На «определенные территории» также запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков. В то же время, запрет не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Им разрешено перевозить военные грузы и лиц с оружием и боеприпасами.

Особый режим предоставляет патрулям право проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, а также входить или проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений, организаций, жилые и другие помещения.

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