16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.85 комментариев
Власти Украины запретили иностранцам въезд на побережье Одесской области
На побережье Одесской области введен запрет на въезд иностранцев из-за военного положения
На побережье Черного моря в Одесской области Украины введен особый режим, запрещающий въезд иностранцев на время военного положения, а также ограничивающий передвижение транспорта и граждан.
На Украине введен особый режим в Одесской области, запрещающий въезд иностранцам на побережье Черного моря во время военного положения, сообщает РИА «Новости». Это решение было принято местными властями согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области. Запрет распространяется на граждан и иностранцев, ограничивая их свободу передвижения, а также движение транспортных средств на побережье, заливах и внутренних морских водах в пределах пляжных зон.
Документ также отмечает, что ограничения касаются транспортных средств иностранных, консульских учреждений и представителей международных организаций. На «определенные территории» также запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков. В то же время, запрет не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Им разрешено перевозить военные грузы и лиц с оружием и боеприпасами.
Особый режим предоставляет патрулям право проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, а также входить или проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений, организаций, жилые и другие помещения.
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