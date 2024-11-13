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    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    13 ноября 2024, 13:49 • Новости дня

    Спецпрокурор США, который вел дела против Трампа, захотел уйти в отставку к январю

    Спецпрокурор США Джек Смит, который вел дела против Трампа, захотел уйти в отставку к январю

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом, сообщает New York Times.

    Джек Смит, который вел два из четырех уголовных дел против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до возвращения Трампа в Белый дом в январе, сообщает New York Times. Смит был назначен 18 ноября 2022 года и занимался делами о незаконном хранении секретных документов Трампом и попытке вмешательства в выборы, отмечает РИА «Новости».

    «Смит... планирует завершить свою работу и уйти в отставку вместе с другими членами своей команды до того, как Трамп вступит в должность», – пишет газета со ссылкой на источники.

    Смит стремится опередить Трампа, который обещал его уволить сразу после возвращения в Белый дом. Спецпрокурор также не хочет оставлять после себя незавершенную работу. Офис Смита разрабатывает план по завершению его дел, чтобы избежать возможного вмешательства нового президента.

    Трамп стал первым победителем выборов в США, против которого открыты уголовные дела. Два из четырех дел ведутся офисом Смита и находятся в федеральной юрисдикции, что позволяет новому президенту помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Однако эксперты полагают, что правоохранительные органы могут прекратить преследование до инаугурации.

    Дональд Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября, став вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. По прогнозам, Трамп получает 50,5% поддержки избирателей и 312 голосов выборщиков. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.

    Напомним, в августе 2024 года американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и ранее.

    Белый дом позднее опроверг информацию о поддержке Байденом тюремного заключения Трампа, заявив, что речь шла о политическом заключении, а не о буквальном тюремном наказании.

    Между тем министерство юстиции США рассматривает возможность завершения двух федеральных уголовных дел против Трампа до его возможного вступления в должность президента страны.

    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Коментарии (37)
    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

    Коментарии (3)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники полагают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    12 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США

    Трамп решил назначить Уолца советником по нацбезопасности США

    Трамп принял решение по кандидатуре советника по нацбезопасности США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    «Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц (республиканец от Флориды) назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», – говорится в заявлении Трампа, передает РИА «Новости». 

    Трамп отметил, что Уолц станет «ярым сторонником стремления к миру через силу». Это назначение свидетельствует о намерении администрации Трампа активно продвигать свою внешнюю политику и усиливать национальную безопасность, отмечает издание. Уолц ранее заявлял о поддержке стратегии Трампа в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Кроме того, Уолц заявлял, что Трамп укажет украинскому правительству на необходимость переговоров. Он также допустил возможность предоставления Киеву необходимых средств и оружия, если Москва не согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем США при ООН, о чем сообщил телеканал CNN.

    Трамп также заявил, что его дети не будут назначаться на должности в новой администрации из-за тяжелого предыдущего опыта и стресса, который они испытали, участвуя в политических процессах.

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    11 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    CNN: Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

    Стефаник является членом Палаты представителей Конгресса от штата Нью-Йорк и занимает высокопоставленное положение среди республиканцев в нижней палате, передает «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

    Она известна как надежный союзник Трампа и активный сборщик средств для Республиканской партии.

    На данный момент пост постоянного представителя США при ООН занимает Линда Томас-Гринфилд, которая была назначена в феврале 2021 года. Однако с избранием Трампа на пост президента возможны кадровые изменения в дипломатическом корпусе США.

    Выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Также политик подчеркнул, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

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    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

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    12 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Опубликовано руководство для желающих эмигрировать после победы Трампа американцев

    WP рассказала, как американцам эмигрировать в Канаду после победы Трампа

    Опубликовано руководство для желающих эмигрировать после победы Трампа американцев
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    The Washington Post опубликовала руководство для американцев, желающих уехать после победы Дональда Трампа на президентских выборах, предлагая рассмотреть Канаду и другие страны для переезда.

    Газета The Washington Post выпустила статью для американцев, которые рассматривают возможность эмиграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В статье отмечается, что потенциальные эмигранты чаще всего выбирают для переезда Канаду, Австралию, Великобританию и Новую Зеландию, сообщает ТАСС.

    В статье уделяется внимание различным факторам, которые следует учитывать при переезде, включая стандарты здравоохранения и климатические условия. Подчеркивается, что процесс переселения может оказаться сложным и затратным.

    На фоне возросшего интереса к эмиграции ранее портал Business Insider писал, что компания Villa Vie Residences предложила четырехлетнее путешествие для недовольных выборами в США или мировой ситуацией. Компания предлагает путешествие на лайнере Villa Vie Odyssey, который за четыре года посетит 140 стран, с ценой от 255,9 тыс. долларов за одноместную каюту.

    Ранее сообщалось, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, при этом около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.

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    11 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Украинская пресса сообщила о провалившемся плане Киева использовать Помпео для влияния на Трампа

    Стало известно о провале плана Киева использовать Помпео для влияния на Трампа
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины планировали задействовать экс-главу Госдепа США Майка Помпео в новой администрации Дональда Трампа для защиты своих интересов, пишут украинские СМИ.

    «Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В 2023 году Помпео вошел в наблюдательный совет украинского оператора «Киевстар», что, предположительно, позволило ему наладить тесные контакты с офисом Владимира Зеленского. Киев рассчитывал, что Помпео сможет исполнять ту роль, которую ранее выполнял Курт Волкер, известный лоббист украинских интересов в США.

    Однако в окружении Трампа, как пишут украинские СМИ, есть влиятельная группа, которая выступает против активной поддержки Киева и добивается минимизации помощи Украине. «Сбитие» Помпео с потенциальной должности в администрации Трампа стало показателем влияния этой группы, которая негативно относится к Зеленскому и его политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео, однако Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию бывшего госсекретаря.

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    10 ноября 2024, 22:25 • Новости дня
    В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Трампом

    Салливан сообщил о намерении Байдена обсудить с Трампом передачу власти в США и помощь Украине

    В Белом доме назвали темы встречи Байдена с Трампом
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов, сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «Первым и самым важным посланием будет то, что президент Байден привержен мирной и ответственной передаче власти от одного президента к другому, что соответствует лучшим традициям нашей страны и было таковым на протяжении последних 240 лет», – приводит слова Салливана ТАСС со ссылкой на CBS.

    Также среди тем, которые будут обсуждаться – внутренние и внешние политические вопросы, включая ситуацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Байден планирует объяснить Трампу свою точку зрения на текущие события и обсудить подходы к их решению. Кроме того, как подчеркнул Салливан, Байден хочет уговорить Трампа не отказываться от помощи Украине.

    По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, встреча пройдет в Овальном кабинете и начнется в 11.00 по местному времени (19.00 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп одержал победу на выборах президента США. В среду Байден по телефону поздравил его с этим успехом, подчеркнув важность работы для объединения страны.

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    13 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Алина Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома
    @ Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа с 2021 года и участница его юридической команды, стала основным кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома.

    Адвокат Алина Хабба, представлявшая интересы Дональда Трампа в нескольких значимых судебных делах, рассматривается как основной кандидат на позицию пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, сообщает портал Mediaite со ссылкой на свои источники. На текущей неделе Хабба планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, для обсуждения возможного назначения, отмечает ТАСС.

    Источники подчеркнули: пока неизвестно, примет ли Хабба предложение, однако ее кандидатура выделяется благодаря навыкам общения с прессой и опыту защиты Трампа на судебных процессах. Один из собеседников подчеркнул: «Она прошла проверку боем, находясь на передовой вместе с [бывшим] президентом [Трампом] последние четыре года». Также отмечается ее близость к семье Трампа и популярность среди его окружения.

    Хабба присоединилась к юридической команде Трампа в 2021 году и с тех пор представляла его в нескольких судебных разбирательствах.

    Алина Хабба родилась в Саммите, штат Нью-Джерси, она является одной из трех детей в семье. Ее родители, эмигрировавшие из Ирака в начале 1980-х, были халдейскими католиками, которые искали убежище от преследований. Отец Хаббы, Саад Ф. Хабба, работает гастроэнтерологом.

    Хабба окончила школу Kent Place в 2002 году, а затем поступила в Университет Лихай, где в 2005 году получила степень бакалавра политологии. Между 2005 и 2007 годами она работала в индустрии моды, занимаясь производством аксессуаров и маркетингом в компании Marc Jacobs. Несмотря на интерес к карьере в моде, Хабба решила перейти в юридическую сферу.

    На прошедших 5 ноября выборах Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис, а республиканцы получили контроль над Сенатом Конгресса США. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях сообщало издание Politico.

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа.

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    13 ноября 2024, 10:44 • Новости дня
    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии

    Эксперты: Маск и Рамасвами проведут аудит правительства США до 4 июля 2026 года

    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии
    @ Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство под названием Department of Government Efficiency (Doge), сообщает The Guardian. Дональд Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут работать вне государственного аппарата, предоставляя Белому дому советы и рекомендации. Они намерены сотрудничать с Офисом управления и бюджета для реализации крупных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к управлению.

    Трамп подчеркнул, что их деятельность направлена на демонтаж бюрократии, сокращение излишних нормативных актов и реструктуризацию федеральных агентств. Маск в свою очередь сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о намерении документировать все действия ведомства для максимальной прозрачности. Он также заявил о планах создать рейтинг самых неразумных расходов.

    Операционная структура организации пока неясна. Возможное подчинение Федеральному акту о консультативных комитетах может определить, как группа будет отчитываться перед общественностью. Поскольку Маск и Рамасвами не будут формальными федеральными служащими, они не обязаны раскрывать свои активы или избегать конфликтов интересов. Маск активно продвигает идею создания ведомства Doge, подчеркивая его связь с криптовалютой Dogecoin.

    Стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента выборов, ожидая смягчения регулирования в рамках администрации Трампа. Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, что станет «подарком» к 250-летию Декларации независимости. Рамасвами, не имеющий опыта в правительстве, ранее поддержал Трампа после выхода из президентской гонки и предложил идеи сокращения расходов в корпоративной сфере.

    Маск ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. Эксперты полагают, что такие меры могут привести к дерегулированию и изменению политики, что повлияет на его компании, такие как Tesla и SpaceX. Аналитики отмечают, что участие Маска может повысить рыночную стоимость его бизнеса. Однако его назначение вызвало критику со стороны некоторых общественных организаций, указывающих на возможные конфликты интересов. Трамп отметил, что Маск не будет занимать полную ставку из-за своей занятости в других проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, включая возможное прекращение расследования против Tesla. Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства. Он также выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN Вивек Рамасвами.

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    12 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Мелания Трамп отказалась встречаться с Джилл Байден

    Мелания Трамп отказалась встречаться с Джилл Байден из-за обысков в Мар-а-Лаго

    Tекст: Мария Иванова

    Жена Дональда Трампа Мелания не намерена встречаться с первой леди США Джилл Байден из-за обысков ФБР в поместье Мар-а-Лаго, где были изъяты секретные документы, пишет The New York Post.

    Мелания Трамп отказалась от встречи с Джилл Байден из-за обысков, которые прошли в поместье Мар-а-Лаго в августе 2022 года, сообщает The New York Post. Источник издания сообщает, что Мелания была возмущена действиями ФБР, получивших разрешение от Джо Байдена, и не намерена общаться с Джилл Байден, отмечает ТАСС.

    Как передает издание, Мелания Трамп считает недопустимым, что личные вещи были подвергнуты обыску. Во время обыска, согласно данным ФБР, было изъято 102 документа, из которых 27 находились в кабинете, а 75 – в кладовой. На 17 документов был наложен гриф «совершенно секретно».

    В июне прошлого года суд в Майами предъявил Дональду Трампу обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, грозившие ему до 400 лет лишения свободы и крупный штраф. Однако в июле все обвинения были отклонены.

    Ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп запланировали встречу в Белом доме, чтобы обсудить политические приоритеты США. Также известно, что Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 млн долларов за обыск в его поместье.

    Трамп задавался вопросом о том, когда ФБР обыщет жилую собственность Джо Байдена в связи с обнаружением секретных документов в вашингтонском аналитическом центре.

    Также сообщалось, что Трамп обращался за услугами к нескольким известным адвокатам перед судом, но они ему отказали.

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    11 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Орбан счел победу Трампа семимильным шагом к миру на Украине

    Орбан заявил о семимильном шаге к миру на Украине после победы Трампа на выборах в США

    Орбан счел победу Трампа семимильным шагом к миру на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль», – приводит слова Орбана ТАСС со ссылкой на TV2.

    Орбан подчеркнул, что теперь все размышляют о том, как Трамп сможет добиться мира на Украине.

    Он заявил, что его не удивила победа кандидата от Республиканской партии. По его мнению, люди и в Америке, и в Европе устали от таких проблем, как вооруженные конфликты, миграция и гендерные вопросы, и это повлияло на выбор избирателей.

    «Было очевидно, что демократы проиграют. Для меня это было ясно, как то, что дважды два – четыре», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также подчеркнул, что возвращение Трампа на пост президента будет выгодно для Венгрии. Это, по его мнению, избавит страну от экономических потерь, вызванных украинским конфликтом. Орбан заявил, что страна готовится завершить подготовку бюджета на 2025 год, который будет «бюджетом мира». Кроме того, Орбан выразил надежду на заключение крупной экономической сделки с США под руководством Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    11 ноября 2024, 02:50 • Новости дня
    Guardian назвала возможную выгоду Маска от союза с Трампом

    Guardian заявила о «взаимовыгодном обмене» Маска и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, также возможно прекращение расследования против Tesla, пишет газета Guardian.

    Эксперты, на которых ссылается издание Guardian, допускают, что Трамп станет использовать свои полномочия, чтобы отблагодарить предпринимателя за поддержку в предвыборной кампании, усиленно продвигая его бизнес-интересы, передает РИА «Новости».

    Администрация Трампа может ослабить регулирования и переназначить федеральных чиновников в интересах Маска, чтобы «заручиться поддержкой» предпринимателя. Эксперты называют отношения Трампа и Маска «открыто транзакционными», чего якобы никогда не было в недавней политической истории страны. Гита Джохар, профессор бизнес-школы Колумбийского университета, полагает, что между Трампом и Маском может произойти «взаимовыгодный обмен».

    Это может оказаться полезным для компании Tesla, особенно в свете текущего расследования Национального управления безопасности движения на дорогах США против компании Маска. «Администрация Трампа, благосклонно относящаяся к бизнес-интересам Маска, может прекратить эти расследования», – говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов благодаря тому, что акции Tesla выросли на 15%.

    Трамп называл Маска супергением и предлагал ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в случае своей победы. Маск в ходе выборов активно поддерживал Трампа.

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