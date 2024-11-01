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Евродепутат заявил о недостаточной поддержке для победы Украины
Евродепутат Гомар считает, что ЕС не может обеспечить победу Украины
Депутат Европарламента Кристоф Гомар выразил мнение, что Европа не способна обеспечить Украине победу из-за недостатка средств и ресурсов, а поддержка США остается ненадежной.
Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя, а Европейский союз, по мнению евродепутата от Франции Кристофа Гомара, не способен обеспечить ей достаточную поддержку для победы, сообщает РИА «Новости». Гомар, который также является вице-президентом подкомитета по безопасности и обороне, выразил мнение, что обещания солидарности со стороны Европы ограничены, у нее нет ни ресурсов, ни желания пересекать эту границу. Он отметил, что Украина находится в «безнадежной войне», поддерживаемой лишь настолько, чтобы выжить, но не победить.
Депутат подчеркнул, что поддержка Киева со стороны США «хрупка» и может прекратиться в любой момент, что станет катастрофой для Украины. По его словам, для Вашингтона Украина не является стратегическим приоритетом, так как американские интересы сосредоточены на Азии и противостоянии с Китаем, а также защите союзников, таких как Израиль. В случае выхода США из конфликта, Украина может столкнуться с полным крахом, считает Гомар.
Гомар указал на отсутствие единства в Европейском союзе по поводу конфликта. Он заметил, что восточные страны ЕС призывают к разгрому России, англосаксы надеются на ее ослабление, а Западная Европа мечтает о мире. Евродепутат считает, что одним из возможных решений являются переговоры, которые оставят Донбасс и Крым за Россией, признавая суверенитет Украины и ее связи с Западом. Это, по его мнению, могло бы обеспечить Украине статус «привилегированного партнера» в ЕС, способствуя ее экономическому развитию и политической интеграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину, а французский политик Николя Дюпон-Эньян отметил, что конфликт на Украине ведет к энергетическому кризису, росту инфляции и ослаблению безопасности Европы.