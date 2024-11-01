Евродепутат заявил о недостаточной поддержке для победы Украины

  • Новость часаРоссийская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней
    В Кремле не поняли признание Трампа в уничтожении «Северного потока – 2»
    Стало известно о возобновлении работы по возвращению подворья России в Иерусалиме
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    Морпехи ТОФ освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    КНДР выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    NYT сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    6 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 15:07 • Новости дня

    Евродепутат заявил о недостаточной поддержке для победы Украины

    Евродепутат Гомар считает, что ЕС не может обеспечить победу Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента Кристоф Гомар выразил мнение, что Европа не способна обеспечить Украине победу из-за недостатка средств и ресурсов, а поддержка США остается ненадежной.

    Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя, а Европейский союз, по мнению евродепутата от Франции Кристофа Гомара, не способен обеспечить ей достаточную поддержку для победы, сообщает РИА «Новости». Гомар, который также является вице-президентом подкомитета по безопасности и обороне, выразил мнение, что обещания солидарности со стороны Европы ограничены, у нее нет ни ресурсов, ни желания пересекать эту границу. Он отметил, что Украина находится в «безнадежной войне», поддерживаемой лишь настолько, чтобы выжить, но не победить.

    Депутат подчеркнул, что поддержка Киева со стороны США «хрупка» и может прекратиться в любой момент, что станет катастрофой для Украины. По его словам, для Вашингтона Украина не является стратегическим приоритетом, так как американские интересы сосредоточены на Азии и противостоянии с Китаем, а также защите союзников, таких как Израиль. В случае выхода США из конфликта, Украина может столкнуться с полным крахом, считает Гомар.

    Гомар указал на отсутствие единства в Европейском союзе по поводу конфликта. Он заметил, что восточные страны ЕС призывают к разгрому России, англосаксы надеются на ее ослабление, а Западная Европа мечтает о мире. Евродепутат считает, что одним из возможных решений являются переговоры, которые оставят Донбасс и Крым за Россией, признавая суверенитет Украины и ее связи с Западом. Это, по его мнению, могло бы обеспечить Украине статус «привилегированного партнера» в ЕС, способствуя ее экономическому развитию и политической интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину, а французский политик Николя Дюпон-Эньян отметил, что конфликт на Украине ведет к энергетическому кризису, росту инфляции и ослаблению безопасности Европы.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

    Коментарии (23)
    31 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Расчет ТОС группировки «Север» уничтожил скопление ВСУ в районе Волчанска

    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление украинских военных уничтожено в укрытии в районе Волчанска в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) группировки «Север», сообщили в Минобороны.

    Разведка группировки вскрыла у Волчанска скопление живой силы ВСУ, находившейся в укрытии, полученные данные проанализировали, после чего было принято решение о применении огневого воздействия по противнику, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Расчет ТОС группировки «Север» термобарическими снарядами уничтожил личный состав украинских боевиков.

    Ранее в октябре в Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины, проводившую ротацию войск.

    Коментарии (10)
    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 20:42 • Новости дня
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Киселев: ВСУ в Красноармейске напуганы и роют окопы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Украины в Красноармейске (украинское название – Покровск) испуганы приближением российских войск, они начали беспорядочное строительство фортификаций, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские военные хаотично возводят фортификационные сооружения и роют окопы, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС. Эти действия связаны с угрозой наступления и артиллерийских ударов со стороны российских войск, которые находятся на расстоянии всего шести с половиной километров от города.

    «Это расстояние удара миномета. Логистические пути уже под ударами нашей артиллерии. Информацию из Покровска мы точно так же получаем. Суета очень большая, военные очень напуганы, не знают, что делать», – сказал он.

    Большинство мирных жителей уже покинуло Красноармейск, а оставшиеся стремятся сохранить свои дома. Украинские власти также эвакуировались из города, забрав с собой документацию, добавил Киселев.

    Глава городской военной администрации Красноармейска Сергей Добряк ранее заявлял о блокировке города для передвижения и призвал жителей эвакуироваться. Ранее украинские военные сообщили, что обстановка на Красноармейском направлении продолжает оставаться сложной для их армии.

    Коментарии (6)
    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    Коментарии (34)
    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

    Коментарии (18)
    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29

    Сикорский и Косиняк-Камыш объяснили невозможность передачи МиГ-29 Украине

    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29
    @ gov.pl

    Tекст: Максим Попов

    Польские министры Сикорский и Косиняк-Камыш пояснили, почему страна не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты, ссылаясь на ограничения Варшавы и отсутствие согласия НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ответили на критику президента Владимира Зеленского относительно нежелания передавать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией, передает ТАСС.

    Сикорский, выступая на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. Он подчеркнул: «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно».

    Одновременно с этим глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на приоритет обеспечения обороноспособности Польши над помощью Киеву. Он отметил, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом для помощи является безопасность страны. Отказ перехватывать ракеты над Украиной он объяснил отсутствием согласия НАТО: «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет»,  – подчеркнул он.

    Напомним, в четверг на встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

    Коментарии (3)
    31 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    Ilta-Sanomat: «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила арест российского государственного имущества в США и Британии, в дополнение к Финляндии, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя компании Владиславу Смолинска.

    «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», – пишет Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    В списке стран, куда были поданы ходатайства об аресте госимущества России, числятся Британия и США, уточняет издание. При этом полный перечень стран, в которые направлены такие обращения, не разглашается.

    Напомним, финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр этого решения Службой судебных приставов Финляндии.

    Коментарии (6)
    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

    Коментарии (2)
    31 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска терпят неудачи на фронте из-за потери доверия народа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Небензя отметил, что даже в Вашингтоне и среди союзников Украины начинают понимать, что проблема режима Зеленского кроется не только в недостатке вооружений и боеприпасов, передает ТАСС.

    По словам дипломата, ключевая причина провалов украинских войск на фронте заключается в том, что народ Украины утратил доверие к Зеленскому, который потерял свою легитимность еще в мае.

    «Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», – сказал Небензя.

    В феврале Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13%.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


    Коментарии (8)
    1 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе

    The New York Times: Украинские войска отступают из-за серьезного дефицита личного состава

    The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
    @ David Young/DPA/Global Look Press

    В октябре Россия добилась значительных территориальных успехов на востоке Украины, захватив более 160 квадратных миль (более 410 кв. км) в Донбассе и взяв под контроль стратегические города. Украинские войска в Донбассе страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать, пишет американская The New York Times, отмечая решение Киева перебросить опытные подразделения в Курскую область России.

    Как пишет The New York Times, в октябре российские войска совершили крупнейшие территориальные завоевания с лета 2022 года в восточном Донбассе. За месяц им удалось занять более 410 квадратных километров территории, что позволило им взять под контроль стратегически важные города, укреплявшие украинскую оборону, такие как Угледар и Селидово.

    Эксперты отмечают, что эти успехи помогут российской армии укрепить свои рубежи перед штурмом Покровска, важного логистического узла для украинских сил в Донбассе. Особую роль в продвижении сыграло использование российских войск мощных управляемых бомб и отсутствие укреплений со стороны Украины.

    По словам Паси Паронена, эксперта из финской группы Black Bird, половина территориальных завоеваний России на Украине в этом году пришлась на последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается. Винсент Туррет из французского Фонда стратегических исследований подчеркнул, что использование управляемых бомб позволяет России быстро продвигаться, находя слабые места в обороне.

    Украинские войска страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать под давлением. Дефицит пытались покрыть за счет мобилизации дополнительных 160 тыс. человек. Также украинские силы ослабили свои позиции в Донбассе, перекинув опытные подразделения в Курскую область России.

    Российская армия использует тактику угрозы окружения, чтобы вынудить украинские силы к отступлению, как это было в Селидове. Это дало фронту в Донбассе зубчатый вид. По словам Сергея Кузана, председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, захват Селидова позволяет России закрепиться на южных рубежах Покровска и обеспечить артиллерийское прикрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта на Украине, освобождая все новые населенные пункты. Также сообщалось, что на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Эксперты отмечают, что Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах. Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области.

    Коментарии (4)
    31 октября 2024, 22:33 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 41 БПЛА за полтора часа над российскими регионами

    Средства ПВО сбили 41 беспилотник за полтора часа над пятью российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    В течение полутора часов российские средства ПВО предотвратили проникновение 41 беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областей и Крыма.

     «Сорок один беспилотник был обнаружен и успешно сбит до проникновения в населенные пункты, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы», – отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что в результате успешной операции не пострадали ни гражданские объекты, ни инфраструктура, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня сразу несколько промышленных предприятий Башкирии подверглись атаке беспилотников ВСУ. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, жертв и разрушений не зафиксировано, предприятия продолжают работу в штатном режиме. Также во время атаки с использованием беспилотников в Бердянске была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области
    Польша начала строительство укреплений на границе с Россией
    На Байконуре задержали француза и немца за съемку ракеты
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД
    Названа причина подорожания сливочного масла в России
    Умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков

    Как России справиться с нехваткой производственных мощностей

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки все еще не затормозил перегревшуюся экономику. На самом деле, в России сложилась уникальная ситуация. И она заключается не в недостатке кредитования, а в нехватке производственных мощностей, говорит глава ЦБ. Что это за необычная ситуация и почему ее придется решать еще большим повышением ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

    Перейти в раздел

    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

    Перейти в раздел

    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............