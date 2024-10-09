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Песков отверг слухи о семи телефонных переговорах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о семи телефонных созвонах Владимира Путина с Дональдом Трампом, озвученную в книге Боба Вудворда, заявив, что это не соответствует действительности.
Представитель Кремля опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года, передает РБК.
«Нет, это не так», – отметил он.
Ранее такие утверждения были приведены в книге Боба Вудворда «Война», которая уже вызвала широкий резонанс и обсуждение в США.
Так, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19».
Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.