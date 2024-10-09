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    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    4 комментария
    9 октября 2024, 09:39 • Новости дня

    Песков отверг слухи о семи телефонных переговорах Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о семи телефонных созвонах Владимира Путина с Дональдом Трампом, озвученную в книге Боба Вудворда, заявив, что это не соответствует действительности.

    Представитель Кремля опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года, передает РБК.

    «Нет, это не так», – отметил он.

    Ранее такие утверждения были приведены в книге Боба Вудворда «Война», которая уже вызвала широкий резонанс и обсуждение в США.

    Так, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19».

    Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя утверждения Боба Вудворда из его книги «Война», который утверждает, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг утверждения Вудворда, назвав их «неправдой».

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    8 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном

    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана

    Путин отметил позитивное развитие отношений с Азербайджаном
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул позитивное развитие российско-азербайджанских отношений на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве перед саммитом СНГ.

    Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.

    В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.

    Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    8 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году отметят 80-летие Победы вместе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    В 2025 году страны Содружества Независимых Государств совместно отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ в Москве.

    «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.

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    8 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Эрдоган подарил Путину «хороший турецкий подарок» на день рождения

    Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.

    7 октября президенту России исполнилось 72 года.

    Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.

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    8 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    Путин назвал сотрудничество в рамках СНГ одним из приоритетов внешней политики РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите СНГ в Москве участники обсудят экономическую тематику и перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, что является одним из ключевых приоритетов внешней политики России, отметил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.

    Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.

    «Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.

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    8 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    Путин заявил о превышении 85% доли нацвалют в расчетах стран СНГ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Москве сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

    «Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что Россия рассматривает укрепление позиций на пространстве СНГ в качестве одного из внешнеполитических приоритетов.

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    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

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    8 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию

    Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию на саммит по Украине

    Стало известно об отмене визита Блинкена в Германию
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой запланированный визит в Германию на встречу по оказанию военной помощи Украине, следуя примеру президента Джо Байдена.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Германию на заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

    Решение об отмене визита последовало вслед за аналогичным решением президента США Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

    Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который может серьезно повлиять на внутренние дела США.

    Эксперты отмечают, что в условиях сложной ситуации из-за ураганов в США, подобные поездки могли бы негативно сказаться на рейтинге демократов накануне выборов. Международный обозреватель Николай Топорнин подчеркнул, что такие решения обусловлены в том числе предстоящими выборами в Конгресс и президентскими выборами, где демократы поддерживают Камалу Харрис.

    Несмотря на отмену визитов, другие высокопоставленные представители администрации США приедут на саммит в Германию и будут уполномочены принимать решения от имени страны. Ожидается, что на совещании будут зафиксированы заранее подготовленные решения, включая выделение Украине дополнительного числа боеприпасов и техники.

    Ураган «Хелен», который обрушился на юго-восток США в конце сентября, уже нанес значительный ущерб, оставив без электричества порядка одного миллиона человек. В ожидании нового урагана «Милтон», который грозит стать одним из самых разрушительных за последние сто лет, администрация США сосредоточилась на устранении последствий стихии и предотвращении новых разрушений.

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    8 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин открыл заседание совета лидеров СНГ

    Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в узком составе в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент председательствующей в СНГ России Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета глав государств Содружества.

    В первую очередь мероприятие проходит в узком составе, где участвуют только лидеры стран СНГ, сообщает ТАСС.

    После вступительного слова президента России главы государств перейдут к закрытому формату переговоров. Как ранее отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, эти переговоры будут в формате свободной дискуссии, где каждый из участников сможет высказаться по наиболее волнующим его вопросам.

    В дальнейшем планируется заседание в широком формате, которое будет открытым для публики. Завершится саммит торжественным приемом в честь высоких гостей из стран СНГ.

    Ранее сообщалось, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) в Москве главы МИД осудили односторонние санкции и приняли документы, направленные на формирование системы евразийской безопасности и сотрудничество в спорте.

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    9 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.

    Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

    Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

    После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

    Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

    Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

    Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

    Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

    Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

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    8 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Си Цзиньпин отправил Путину очень теплое поздравление на день рождения

    Ушаков сообщил, что Путин получил теплое поздравление от Си Цзиньпина на день рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил очень теплое поздравление на день рождения от Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил много подарков из-за рубежа на свой день рождения, особое внимание было уделено посланию от председателя КНР Си Цзиньпина, которое было «очень теплым», передает РИА «Новости».

    Ушаков подчеркнул, что приветы и подарки пришли от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Тем не менее он не смог уточнить, были ли получены поздравления из недружественных стран, отметив, что не фиксировал подобной информации.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал подарок президенту Владимиру Путину ко дню рождения.

    Сообщалось, что лидеры недружественных стран не поздравили Путина с этим событием.

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    8 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе

    Tекст: Ольга Иванова

    Началось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе, президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества в укреплении авторитета организации и улучшении благосостояния граждан стран-участниц.

    «Нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно в принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качеству жизни наших граждан», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее в Кремля прошло заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

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    9 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Во Флориде эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана

    Более 5,5 млн эвакуированных во Флориде из-за урагана «Милтон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Флориды эвакуировали более пяти миллионов человек из-за урагана «Милтон», что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

    Более пяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома во Флориде из-за приближения урагана «Милтон», сообщает газета New York Times.

    Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, охватывая западное побережье, включая трехмиллионную агломерацию города Тампа.

    Власти призвали жителей отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко от дома, чтобы облегчить управление движением и обезопасить людей.

    Местные власти 6 октября объявили чрезвычайное положение в нескольких десятках округов штата в ответ на приближение стихии.

    Метеорологи ожидают, что ураган «Милтон» первым ударит по США именно в районе города Тампа.

    Это привело к массовой эвакуации, так как жители серьезно отнеслись к распоряжениям властей, и многие районы сейчас пустуют.

    Ранее сообщалось, что Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала для борьбы с последствиями приближающегося урагана «Милтон».

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    8 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин предложил учредить звание Города трудовой славы СНГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо учредить почетное звание Города трудовой славы Содружества Независимых Государств, с таким предложением на Совете СНГ выступил президент России Владимир Путин.

    «Наше конкретное предложение – учредить в СНГ почетное звание Города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – цитирует Путина ТАСС.

    По его мнению, присвоение такого звания станет символом признания и уважения коллективного подвига народов, всех тех, кто работал в тылу и помогал в разгроме фашистской Германии.

    Напомним, во вторник в Москве проходит заседание глав государств СНГ.

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    8 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Алиев прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

    Путин обсудит с Алиевым нормализацию отношений Баку и Еревана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, главной темой которых станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Переговоры пройдут на полях саммита СНГ, который собрал лидеров стран-участников в столице России.

    Главной темой обсуждения станет нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Ожидается, что стороны также затронут вопросы двустороннего сотрудничества, включая экономические и политические аспекты.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире в течение месяца.

    Армения ранее предложила Азербайджану заключить мирное соглашение до начала ноябрьского Климатического саммита в Баку, подчеркнув важность доверия и стабильности в регионе.

    Азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, который исключает несогласованные положения.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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