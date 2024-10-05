Пострадавший при атаке дрона водитель автобуса в Горловке довез раненых до больницы

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, беспилотник ВСУ взорвался рядом с автобусом 29б, когда тот выезжал из поселка Комарово, передает РИА «Новости».

«В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию», – сообщил Миронов.

Он отметил, что многие водители отказываются выезжать на маршруты из-за обострившейся обстановки с атаками дронов на общественный транспорт. «Это не первый случай. Гибнут люди, гибнут водители, они уже отказываются ездить категорически», – добавил Миронов. По его словам, дроны летают не только в центре города, но и в других районах, в результате чего в городе не хватает водителей, хотя автобусы в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек.