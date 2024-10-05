Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Пострадавший при атаке дрона водитель автобуса в Горловке довез раненых до больницы
Водитель автобуса в Горловке, пострадавший при атаке дрона Вооруженных сил Украины, несмотря на травму, доставил других раненых пассажиров до больницы, сообщил директор ООО «Горсвет» Владимир Миронов.
По его словам, беспилотник ВСУ взорвался рядом с автобусом 29б, когда тот выезжал из поселка Комарово, передает РИА «Новости».
«В автобусе три человека травмировано. Автобус остался на ходу, водитель отвез их в больницу, а сам получил контузию», – сообщил Миронов.
Он отметил, что многие водители отказываются выезжать на маршруты из-за обострившейся обстановки с атаками дронов на общественный транспорт. «Это не первый случай. Гибнут люди, гибнут водители, они уже отказываются ездить категорически», – добавил Миронов. По его словам, дроны летают не только в центре города, но и в других районах, в результате чего в городе не хватает водителей, хотя автобусы в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автобус в Горловке дроном, пострадали девять человек.