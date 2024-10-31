МЧС: Дом в Черкесске после взрыва может обрушиться

Tекст: Алексей Дегтярев

«Имеется угроза частичного обрушения, плиты нависают, трубы», – сказал Шахбазян, передает ТАСС. Оценка состояния всего здания будет возможна после завершения экспертизы, которая уже назначена, она начнется после разбора завалов.

Между тем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что семьям погибших в результате взрыва будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим в происшествии предоставлено 300 тыс. рублей.

Темрезов также выразил соболезнования пострадавшим семьям и заверил, что помощь раненым и семьям погибших находится под его личным контролем. Глава региона также отметил, что, вероятно, здание подлежит расселению. Решение будет принято после полного обследования дома и его состояния.

В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске погибли пять человек. Причиной трагедии назвали утечку бытового газа.