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    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    4 комментария
    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня

    Путин: Контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры стран формата «БРИКС плюс» собрались на фотографирование в Казани перед началом заседания.

    Лидеры стран формата «аутрич»/«БРИКС плюс» собрались на традиционное «фэмили фото» перед началом заседания в Казани. Президент Владимир Путин, принимающий участие в саммите на правах хозяина, встретил иностранных гостей в «Казань Экспо», передает ТАСС.

    Согласно сложившейся традиции, церемония «фэмили фото» предваряет рабочие мероприятия встреч в верхах. После общего фотографирования лидеры направятся в конференц-зал для участия в пленарном заседании, где будет обсуждаться широкий круг вопросов.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что общение руководителей почти четырех десятков стран, участвующих в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», будет насыщенным и продолжительным. После пленарного заседания главы делегаций продолжат дискуссии за обеденным столом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани, в котором принимают участие лидеры почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    24 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.

    Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».

    Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

    Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Франция заявила о потере Западом монополии в мире на фоне саммита БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал утрату Западом монополии в мире и необходимость доносить позицию до стран Глобального Юга, заявил на канале LCI министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По его словам, в свете как этого саммита, так и предстоящих президентских выборов в США, которые окажут значительное влияние на безопасность Европы и трансатлантические отношения, Запад должен осознать, что его влияние больше не является безоговорочным, передает ТАСС.

    Аддад подчеркнул, что в сложившейся ситуации странам Запада необходимо наладить более эффективное взаимодействие с государствами Глобального Юга, особенно в вопросах поддержки Украины.

    Также он отметил важность для Европы и Запада в целом отстаивать свои интересы, безопасность и стратегическую автономию, несмотря на возросшую конкуренцию на международной арене.

    Дипломат добавил, что текущие изменения на мировой политической сцене требуют от европейских стран большей гибкости и способности выражать свою позицию в условиях, когда традиционные модели влияния Запада подвергаются пересмотру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли.

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    24 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин отметил успешность формата «БРИКС плюс/аутрич» для открытого диалога

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что формат «БРИКС плюс/аутрич» зарекомендовал себя как эффективная платформа для прямого и открытого диалога. Об этом он заявил на заключительном заседании саммита БРИКС в Казани, передает РИА «Новости». По словам главы государства, расширенный формат позволяет членам объединения общаться непосредственно с друзьями и партнерами.

    «В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», – отметил Путин.

    Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и объединяет все больше участников. Аутрич-практика подразумевает взаимодействие членов БРИКС как друг с другом, так и с внешними партнерами.

    БРИКС была основана в 2006 году, и с января 2024 года Россия возглавила это межгосударственное объединение. Новыми членами БРИКС стали Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, присоединившись к России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР. Россия в рамках председательства в БРИКС придерживается курса на укрепление многосторонности для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности, организуя более 200 мероприятий различной направленности.

    Ранее в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», которое открыл президент России Владимир Путин, участие в нем принимают лидеры почти 40 государств.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отказался уточнять, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях они могут его получить.

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    24 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России

    Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести России стратегическое поражение

    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что попытки нанести стратегическое поражение России являются иллюзорными и игнорируют историческое единство и силу духа ее народа.

    Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится нанести России стратегическое поражение, не осознают историю страны, передает РИА Новости.

    «Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заявил Путин.

    Российский лидер сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

    Путин подчеркнул, что Россия является сильной и единой страной, и любые попытки ее ослабления не приведут к успеху. Он также отметил, что существующие в отношении России планы и цели, направленные на ее поражение, не будут реализованы ввиду консолидации и силы российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», открытое президентом Владимиром Путиным, с участием лидеров почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании Украины против России

    Путин заявил, что Запад использует Украину для угроз безопасности России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, передает ТАСС. Это заявление было сделано на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», – подчеркнул Путин.

    Президент России выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин планировал обсудить с Тайипом Эрдоганом кризис на Украине.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 11:09 • Новости дня
    Пашинян и Алиев оказались соседями на саммите БРИКС

    Алиев и Пашинян оказались рядом из-за алфавитного порядка на БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС в Казани лидеры стран рассажены по алфавиту, что привело к соседству премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева за круглым столом пленарного заседания.

    На саммите БРИКС, который проходит в Казани, страны, не входящие в состав этого объединения, но именуемые «друзьями БРИКС», были рассажены в алфавитном порядке, сообщает ТАСС. Такое решение привело к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался сидящим рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Рассадка участников пленарного заседания предполагала, что рядом с белорусским лидером Александром Лукашенко окажутся представители Боливии и Бангладеш. Президент Палестины Махмуд Аббас был окружен делегациями из Сербии и Никарагуа.

    Перед каждым участником на столе находились бутылки с водой, стаканы с бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода. Это обеспечивало удобство и комфорт участников мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре, а парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Шеф-редактор Die Weltwoche назвал саммит БРИКС успехом для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель отметил успех саммита БРИКС для президента России Владимира Путина, подчеркнув его значимость на мировой арене и внимание участников к альтернативам западному миропорядку.

    По его словам, саммит показал, что Владимир Путин не изолирован на международной арене, а страны мира активно поддерживают БРИКС, представляющий население мира больше, чем G7, передает ТАСС.

    Также Кеппель подчеркнул, что участие в саммите для мировых держав является значимым событием, и это разочарование для тех, кто считал, что Запад продолжает диктовать условия.

    Он отметил, что участники саммита увлечены и открыты миру, а БРИКС может стать реализацией либеральных импульсов, предлагая альтернативы западному миропорядку, который на протяжении многих лет оставался неизменным.

    Кроме того, публицист добавил, что БРИКС не является враждебным западным странам блоком, а наоборот, движется к формированию «союза добра».

    Он заявил, что разнообразие, которое может привнести БРИКС, поможет Западу избавиться от узкого видения мира, позволив более свободный выбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Спикер МИД Мария Захарова уточнила, что СМИ из недружественных стран аккредитованы на этом мероприятии.

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    24 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

    «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

    Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

    Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    24 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков: Разговор Алиева и Пашиняна не помешал саммиту БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания «БРИКС плюс» не помешала общей дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что главы государств активно пользуются многосторонними форматами для организации двусторонних встреч, поэтому разговор Алиева и Пашиняна не помешал другим участникам саммита, передает ТАСС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс».

    До этого сообщалось, что Пашиняна и Алиева посадили рядом за круглым столом пленарного заседания на саммите БРИКС в Казани.

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    24 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Алиев и Пашинян провели частную беседу на саммите БРИКС в Казани

    Президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян провели беседу на саммите БРИКС в Казани

    Алиев и Пашинян провели частную беседу на саммите БРИКС в Казани
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», к ним присоединились главы МИД обеих стран.

    На заседании в формате «БРИКС плюс» в Казани президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь начали разговор, передает ТАСС.

    В ходе встречи к ним присоединились глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Этот диалог между лидерами двух стран длился около часа.

    Исходя из данных корреспондента ТАСС, первый раз Алиев и Пашинян обменялись краткими репликами в начале заседания, однако ни тогда, ни в процессе дальнейших обсуждений слова руководителей и их министров не были слышны присутствующим.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре. Парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.

    Ранее Пашиняна и Алиева посадили рядом за круглым столом пленарного заседания на саммите БРИКС в Казани.

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