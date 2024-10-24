Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.



В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

