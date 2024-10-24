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    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    4 комментария
    24 октября 2024, 02:48 • Новости дня

    Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

    Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, обсудив израильские операции в Ливане и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

    Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.

    В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

    Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

    Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

    Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 06:01 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии

    Лавров назвал обманом призыв Байдена к переговорам без условий по ядерному оружию

    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес американского президента Джо Байдена, заявив, что его призыв к переговорам по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является обманом.

    Как передает ТАСС, Лавров отметил, что такие переговоры должны вестись на основе взаимного уважения, а не в условиях, когда одна сторона объявляет другую врагом и стремится к ее стратегическому поражению на поле боя.

    Министр подчеркнул, что идея переговоров без условий предполагает, что Россия должна согласиться на сокращение вооружений, не требуя от США изменений в их текущей политике. По мнению Лаврова, это не только нелогично, но и несправедливо. Он добавил, что подобные призывы скрывают желание США получить односторонние преимущества в стратегической стабильности.

    Ранее президент Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по ядерным вооружениям без предварительных условий. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также указал на попытки США закрепить односторонние военные преимущества через эти переговоры, что категорически не устраивает Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что независимо от результатов выборов в США, они будут считать Россию противником, а высказывания действующего президента Джо Байдена о переговорах по ядерному оружию призваны поддержать Камалу Харрис.

    Киев считает, что переговоры об урегулировании украинского кризиса могут вестись только при прямом участии Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    21 октября 2024, 06:34 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве

    Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины

    Трамп рассказал об угрозах Путину ударом по Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на встречу Трампа с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal.

    Трамп отметил, что не хотел бы делать этого, так как у них хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».

    «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», – приводят слова Трампа авторы материала. Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

    Во время встречи с журналистами The Wall Street Journal Трампа также спросили о его позиции по поводу применения военной силы против Китая в случае блокады Тайваня. Экс-президент выразил сомнение в необходимости подобных действий, сославшись на свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что не думает, что ему пришлось бы применять силу, так как Си «знает, что я чертовски сумасшедший».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и уверенности в том, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих выборах в США. Однако, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в США существует «глубинное государство», которое действует независимо от того, кто занимает пост президента, и даже при Трампе вводились антироссийские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы, а также заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией. Кроме того, Трамп обещал поддерживать Украину, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    22 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху

    «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля

    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху
    @ David Cliff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября, заявив об этом на пресс-конференции в Бейруте.

    Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС. Это заявление было сделано 22 октября на пресс-конференции в Бейруте главой информационной службы организации Мухаммедом Афифом. Он отметил, что организация полностью отвечает за атаку, совершенную 19 октября.

    «Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху», – заявил Афиф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии. ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте, а ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

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    22 октября 2024, 06:24 • Новости дня
    Конгрессмены США призвали оценить угрозу подводным кабелям со стороны России

    Американские конгрессмены призвали Байдена оценить уязвимости подводных кабелей для саботажа со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа конгрессменов США направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу безопасности глобальных подводных коммуникационных и энергетических кабелей, в том числе призвала оценить возможную угрозу саботажа со стороны России.

    Законодатели отметили, что через эти кабели передается более 95% международного интернет-трафика, в том числе огромные объемы финансовых транзакций, передает РИА «Новости».

    В письме подчеркивалось, что противники США развивают возможности для атаки или дестабилизации критически важной инфраструктуры. «История показывает, что подобные действия часто предпринимаются на ранних этапах конфликта», – заявили конгрессмены.

    Конгрессмены указали на уязвимость из-за того, что большинство кабелей принадлежит частным компаниям, которые отвечают за их обслуживание. Они выразили опасения, что эти компании могут искать «самые экономичные решения, даже если эти решения контролируются иностранными противниками или стратегическими конкурентами».

    Законодатели призвали администрацию Байдена провести всестороннюю оценку уязвимостей, включая угрозы саботажа со стороны России и растущую роль Китая в области укладки и ремонта кабелей. Они подчеркнули важность укрепления коммерческих и оборонных отношений с союзниками, отметив необходимость сделать это национальным приоритетом.

    В документе подчеркивается, что вашингтонской администрации следует разъяснить, какова ее «стратегия обеспечения безопасности американской подводной инфраструктуры» и непосредственно охраны кабелей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре телеканал CNN сообщил, что власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    22 октября 2024, 05:29 • Новости дня
    Чиновники США признали неспособность помешать союзу России и КНДР

    Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    У США практически нет способов помешать «альянсу» России и КНДР, если не считать военных действий, но этот вариант не обсуждается, пишет Politico со ссылкой на источники.

    Как пишет Politico, на Западе обеспокоены укреплением военного союза России и КНДР. «В частном порядке американские чиновники... говорят, что Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Чиновники США признали, что почти не смогли замедлить ядерную и ракетную программы КНДР. Кроме того, указывается, что санкции «не работают против Северной Кореи так, как против других стран». Как отметили в Вашингтоне, против КНДР ввели уже столько санкций, что «дополнительные санкции мало что могут сделать». При этом Пхеньян так и не ответил на предложения администрации президента США Джо Байдена о начале диалога, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    21 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила об ударах по всему Ливану в ближайшие часы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС планируют нанести новые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, включая район Дахия в Бейруте, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    В ходе брифинга Хагари заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит атаковать цели «Хезболлы» по всей ливанской территории, включая столичный район Дахия, передает ТАСС.

    В субботу армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады. В воскресенье израильские войска нанесли мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей.

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    22 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    Израиль официально заявил о ликвидации вероятного преемника Насруллы

    Израильская армия официально заявила о ликвидации претендента на пост лидера «Хезболлы» Сафи ад-Дина

    Tекст: Антон Антонов

    Подтверждена смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации, сообщила израильская армия.

    «Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейма были убиты в Дахии в Бейруте вместе с другими командирами «Хезболлы», – приводит ТАСС текст заявления.

    Как пишет Al Hadath, сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута.

    Сафи ад-Дин погиб 3 октября в результате удара по бункеру, где проводилось совещание с членами «Хезболлы». Тела 23 участников совещания были извлечены из-под обломков после удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. В начале октября появились сообщения о том, что в результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    21 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России

    Медведев предрек распад США и новый мировой баланс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Задачами России является максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Он привел в своем Telegram-канале слова писателя Федора Тютчева, который отмечал, что «между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов».

    Классик отмечал, что единственной политикой России по отношению к Западу может быть не союз с той или иной из западных держав, а разъединение, разделение их.

    Медведев заявил, что в течение последних 160 лет задачи России остаются прежними – ослабление Запада, в том числе Европы. Он отметил, что в этом России помогают сами США, стремящиеся к доминированию над Европой и остальным миром.

    Зампред СБ выразил мнение, что в дальнейшем есть только два варианта развития событий: распад самих США или создание полноценного противовеса Америке, как это было во времена СССР и Варшавского договора. Он подчеркнул, что перспективы нового мирового баланса уже видны в виде организаций, таких как ШОС и БРИКС, а также через развитие отношений со странами Глобального Юга.

    Медведев предупредил, что отсутствие баланса сил может привести к тотальной войне, которая способна уничтожить человечество. Он считает, что современный мир не выдержит и десяти лет без такого баланса, и если Запад не поймет эту простую истину, это может привести к трагическим последствиям для всех.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты описывают кризис, который переживают Соединенные Штаты, как моральную победу России, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся».

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    22 октября 2024, 21:01 • Новости дня
    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире

    Федор Лукьянов: БРИКС занимает ключевое место в провале попыток США и ЕС изолировать Россию

    Лукьянов: СВО вынудила Запад переосмыслить роль БРИКС в мире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на то, что «ростки» серьезного отношения Запада к БРИКС появились еще 10 лет назад, США и ЕС увидели конкурента в организации лишь после 2022 года, когда объединение показало готовность нарушать требования Вашингтона по изоляции Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Казани стартовал XVI форум БРИКС.

    «Запад уже прошел этап восприятия БРИКС «свысока». Однако представление об организации как о некой альтернативе глобалистских институтов пока не сформировалось. Можно сказать, что мы живем в момент интерлюдии: США и ЕС понимают, что объединение вовсе не декорация, лишенная смысла, но и ее возможной роли в новом мире пока осознать не могут», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Скорее, речь идет о начале восприятия истинного потенциала БРИКС. О нем говорят как о некой попытке выстроить международные отношения в обход западных институтов. Растущий интерес к данному формату лишь подкрепляет процесс переосмысления Вашингтоном и Брюсселем этой организации развивающихся стран», – отмечает он.

    «Рубиконом, вероятно, стал 2022 год. Катализатором к восприятию объединения в качестве серьезного формата взаимодействия послужило начало СВО. Западные государства попытались изолировать Россию на международной арене. Но сам факт существования БРИКС сделал это невозможным», – говорит собеседник.

    «Развитие организации не затормозилось, сотрудничество между ее членами не прекратилось. То есть диалог по ее линии настолько окреп, что отменить его по воле нескольких акторов стало попросту невозможно. Москва, Нью-Дели, Бразилиа, Кейптаун и Пекин доказали, что они способны продвигать интересные идеи взаимодействия в условиях фактической конкуренции с Западом», –  акцентирует эксперт.

    «Именно этот фактор и создал мощный интерес к БРИКС на всех континентах земного шара. Неслучайно вторая волна расширения организации состоялась именно в 2023 году. Конечно, приход новых участников создал немало проблем. Нам еще предстоит понять, как увязать столь непохожие друг на друга страны в одном объединении», – добавляет он.

    «Это событие показало растущую привлекательность формата. Причем первые «ростки» серьезного отношения к БРИКС со стороны Запада появились еще в 2014 году, когда объединению удалось создать НБР (Новый банк развития – прим. ВЗГЛЯД ). Тогда в США обратили внимание на саму идею создания альтернативных экономических институтов», – напоминает собеседник.

    «Конечно, его функционирование нельзя назвать полностью безоблачным. Организация испытывает немало проблем, связанных в том числе и с антироссийскими санкциями. Но тенденция поиска путей наращивания сотрудничества и взаимодействия была обозначена еще тогда», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибыл Владимир Путин. В первый день мероприятия президент России провел серию встреч – в том числе  с главой Нового банка развития Дилмой Руссеф, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и председателем КНР Си Цзиньпинем. 

    Между тем, саммит БРИКС вызвал ажиотаж в политических и медиа-кругах Запада. CNN пишет, что приезд целого ряда глав государств в Казань сигнализирует о том, что Путин «не одинок, его поддерживает формирующаяся коалиция стран». The Washington Post видит в организации символ падения престижа США, а The New York Times называет объединение «самой мощной структурой для создания нового мирового порядка».

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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