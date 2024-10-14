Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.7 комментариев
Кремль спросили о смерти журналистки Рощиной
Песков заявил, что у Кремля нет информации об аресте и смерти журналистки Рощиной в России
Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможной смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая, по сообщениям украинской стороны, находилась под арестом в России.
Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны сообщил, что в Кремле нет данных о том, что Рощина якобы находилась под арестом в России и скончалась в сентябре, передает ТАСС.
Украинская сторона утверждала, что Виктория Рощина была задержана в России и позже погибла. Однако никаких официальных подтверждений, кроме данных от украинских источников, не поступало. На данный момент обстоятельства дела остаются неясными.
Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что получил от российской стороны подтверждение смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая пропала в августе, и передал информацию о случившемся ООН и Международному комитету Красного Креста. «Верховная рада по правам человека заявила о получении подтверждения смерти Виктории Рощиной», пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что Виктория Рощина, работавшая с изданиями «Громадьске» и «Украинская правда», была задержана и находится в России. По информации украинских СМИ, «Минобороны России сообщило о задержании Виктории Рощиной».