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Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за подписание «Авраамовых соглашений»
Член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни номинировала экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие подписанию «Авраамовых соглашений», которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.
Как утверждает Тенни, усилия Трампа на этом направлении «беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания» со стороны Нобелевского комитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Комплекс документов, получивший название «Авраамовы мирные соглашения» был подписан по инициативе США в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, и Марокко.
Кроме того, власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть, однако сам документ подписывать не стали.
Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии.
До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
Отмечается, что Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании «Авраамовых соглашений», однако до сих пор экс-президенту США эта награда присуждена не была.