Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за подписание «Авраамовых соглашений»

Tекст: Денис Тельманов

Как утверждает Тенни, усилия Трампа на этом направлении «беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания» со стороны Нобелевского комитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Комплекс документов, получивший название «Авраамовы мирные соглашения» был подписан по инициативе США в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, и Марокко.

Кроме того, власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали их декларативную часть, однако сам документ подписывать не стали.

Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав жителей автономии.

До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.

Отмечается, что Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании «Авраамовых соглашений», однако до сих пор экс-президенту США эта награда присуждена не была.



