Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Опрос лондонского политика показал желание британцев видеть Путина своим премьер-министром
Лидер британской партии Кертен установил, что жители страны хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании
Опрос лидера британской партии «Наследие» Дэвида Кертена показал, что подавляющее большинство читателей его блога хотели бы видеть президента России Владимира Путина на должности премьер-министра Великобритании.
Согласно опросу, проведенному Кертеном в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), 87,4% респондентов (7 из 8) предпочли бы видеть на посту премьер-министра Великобритании Владимира Путина, а не действующего премьера Риши Сунака или лидера Лейбористской партии Кира Стармера.
Так, за Сунака в опросе проголосовали 4,3%, а Стармера – 4,9%. Всего в голосования приняли участие почти 40 тыс. человек.
В другом своем посте в X Кертен заявил, что Россия не является врагом Великобритании, а также опубликовал российский флаг. Так британский политик прокомментировал публикацию GB News о том, что граждане Великобритании должны быть готовы к войне, которую Россия якобы может начать против стран Запада в течение шести лет, сообщают «Ведомости».
Ранее WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года.