Лидер британской партии Кертен установил, что жители страны хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании

Tекст: Ольга Иванова

Согласно опросу, проведенному Кертеном в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), 87,4% респондентов (7 из 8) предпочли бы видеть на посту премьер-министра Великобритании Владимира Путина, а не действующего премьера Риши Сунака или лидера Лейбористской партии Кира Стармера.

Так, за Сунака в опросе проголосовали 4,3%, а Стармера – 4,9%. Всего в голосования приняли участие почти 40 тыс. человек.

В другом своем посте в X Кертен заявил, что Россия не является врагом Великобритании, а также опубликовал российский флаг. Так британский политик прокомментировал публикацию GB News о том, что граждане Великобритании должны быть готовы к войне, которую Россия якобы может начать против стран Запада в течение шести лет, сообщают «Ведомости».

Ранее WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года.