«Бессмертный полк России» наградил победителей конкурса о блокадном Ленинграде

Tекст: Ольга Иванова

Жюри из более чем 10 тыс. участников выбрало авторов лучших работ в 5-ти номинациях. Ими стали подростки от 10 до 18 лет из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Белгородской областей, Брянской и Воронежской областей, Московской области и Донецкой народной республики. Перед началом торжественной церемонии награждения победители конкурса «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!», их родители и гости церемонии возложили цветы к стене памяти героев-защитников Ленинграда, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Татьяна Толстова поблагодарила победителей конкурса за неравнодушное отношение к истории своей страны. Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России» в Ленинградской области Никита Маненок поблагодарил победителей конкурса за то, что они подошли к своей работе с огромным желанием и ответственностью перед героями своих семейных историй.

По итогам конкурса «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!» в номинации «Герои блокадного Ленинграда третье место занял Меркулов Ярослав Валерьевич из Московской области; второе место досталось Колодкину Тимофею Максимовичу, город Санкт-Петербург; первое место жюри конкурса отдало Чернышовой Алле Леонидовне, также из города Санкт-Петербурга.

В номинации «Жизнь блокадного Ленинграда» третье место жюри конкурса отдало Ярмоленко Глебу Станиславовичу из Ленинградской области; второе место досталось Крень Александре Андреевне из Ленинградской области; первое место жюри конкурса отдало Ковалевой Еве Евгеньевне, Ленинградская область.

В номинации «Блокадный Ленинград» третье место заняла Плетнева Ангелина Сергеевна, Воронежская область; второе место досталось Ермачковой Ксении Дмитриевне, Брянская область; первое место жюри отдало Ленской-Чумаченко Эмильяне Евгеньевне, город Санкт-Петербург.

В номинации «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» третье место заняла Романенко Надежда Андреевна из Донецкой Народной Республики; второе место досталось Червонцеву Александру Сергеевичу, Белгородская область; первое место жюри конкурса отдало Дворцовой Таисии Артуровне, город Санкт-Петербург.

В номинации «Поэзия несломленного Ленинграда» третье место занял Хилькович Иван Федорович, город Санкт-Петербург; второе место досталось Шарафутдиновой Арине Евгеньевне, город Санкт-Петербург; первое место жюри конкурса отдало Яковлевой Эвелине Денисовне, Белгородская область.

Также состоялось награждение победителя Всероссийского конкурса народных сценариев в номинации «Сценарий для проведения школьного урока» Федотовой Елены Борисовны – главного библиотекаря «Центра культуры и досуга Викуловского района» Тюменской области.