Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Король Швеции объявил бойкот «пророссийскому» шоколаду
Король Швеции объявил бойкот производителю шоколада, внесенному Украиной в черный список
Шведский королевский двор отказался от шоколада Marabou и услуг компании-поставщика, которая производит этот продукт и принадлежит концерну Mondelez, внесенному Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке.
Как цитирует пресс-службу двора агентство ТТ, королевский двор и указанная компания в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений, Совет по поставкам королевского двора принял решение не продлевать контракт, передает ТАСС.
Ранее скандинавские компании отказались работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за отказа уходить с рынка России.