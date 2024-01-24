Песков: Пока рано говорить, как будет голосовать Путин на выборах президента

Эксперт: Проекты АЭС уровня «Эль-Дабаа» укрепляют позицию России в странах Глобального Юга

Политолог Рудаков: Атомная энергетика – важный инструмент международной дипломатии России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Реализация таких масштабных проектов, как АЭС «Эль-Дабаа», показывает, что Россия принципиально укрепляет свои позиции в странах Глобального Юга. Это стало возможным благодаря реализации курса президента Владимира Путина на усиление позиций России как развитой и высокотехнологичной страны», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Энергетика – это один из флагманов и «моторов» нашей экономики, а также важный инструмент международной дипломатии. Наши атомные технологии – лучшие в мире. России удалось не просто сохранить советское наследие в этой сфере, но и приумножить его. В итоге такие проекты, как «Эль-Дабаа», становятся базисом для энергетического суверенитета, безопасности и экономического развития наших стран-партнеров на Глобальном Юге. Очевидно, что эти факторы повышают международный престиж России», – указал он.



«Кроме того, строительство российскими специалистами АЭС в Египте еще раз демонстрирует, что мировое развитие невозможно без России. Оно показывает, что нас невозможно изолировать не только из-за нашей географии и ресурсов, но также в силу нашего технологического потенциала, нашего лидерства в атомной отрасли», – указал собеседник.

«Заметьте, Россия строит АЭС именно в странах с большой долей промышленного производства и с быстрорастущим населением, например – в Турции, Бангладеш, Китае, Индии. Очевидно, что и новая АЭС в Египте будет питать промышленность и удовлетворит бытовые нужды демографически растущего Египта и его развивающейся экономики», – считает аналитик.

Во вторник президент России Владимир Путин совместно с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа» – первой в Египте. Станция строится на северном побережье Египте в 3,5 км от Средиземного моря и в 300 км от Каира. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4,8 тыс. мВт.

Путин назвал проект флагманским и важнейшим для российско-египетских отношений, который внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу, поспособствует созданию современных производств, квалифицированных рабочих мест, решению социальных вопросов.

«Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 млрд кВт*ч, что будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления страны. Причем АЭС, в отличие от угольных и газовых электростанций, не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей», – сказал он.

Кроме того, в российских вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 90 египетских студентов и сейчас обучаются еще около 150 египтян.

Также он коснулся сотрудничества России и Египта в целом. «Динамично растет двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, в сельском хозяйстве, в продовольственной кооперации. Ведется работа по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – рассказал Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения позволили России серьезно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и в арабском мире.