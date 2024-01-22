СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.14 комментариев
Во Владивостоке штормовой ветер начал сбивать с ног людей
В понедельник во Владивостоке штормовой ветер начал сбивать с ног прохожих, синоптики предсказали в городе движение воздуха до 28 метров в секунду.
Из-за шторма по мосту на остров Русский временно приостановлено движение большегрузов, пассажирских автобусов и мотоциклов, сообщает RT.
МЧС также предупредило об опасности выхода на лед из-за порывов ветра.
Скорость ветра во Владивостоке доходит до 34 метров в секунду, сообщает РИА «Новости». В социальных сетях публикуют видеозаписи, на которых видно, как шторм сбивает с ног людей.