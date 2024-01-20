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    Прибалтика зароется от России в бункеры
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Захарова: Запад отошел от лозунга о нанесении России «стратегического поражения»
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    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    55 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

    15 комментариев
    20 января 2024, 15:08 • Новости дня

    Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.

    В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.

    «Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.

    19 января 2024, 18:30 • Новости дня
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    19 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»

    Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стратегия «активной обороны», которую избрали в 2024 году вооруженные силы Украины после провала летнего контрнаступления, может продемонстрировать неспособность ВСУ «выиграть войну» и нанести ущерб военным усилиям киевского режима, заявил бывший министр обороны Украины (занимал эту должность в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк.

    Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.

    При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.

    Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    19 января 2024, 20:19 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    CNN: Украинский конфликт может продлиться еще пять лет

    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и западные разведслужбы считают, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщил телеканал CNN.

    По данным источников CNN, знакомых с разведданными, практически все оценки предполагают, что украинский конфликт продлится еще как минимум два года, передает РИА «Новости».

    При этом некоторые неназванные чиновники на Западе заявили, что боевые действия на Украине могут продлиться еще пять лет, сообщает телеканал.

    Отмечается, что президент США Джо Байден в среду встретился с американскими законодателями. Темой обсуждения стали ресурсы, которые могут быть исчерпаны у Киева в ближайшие месяцы. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки США Аврил Хейнс и другие присутствующие на встрече сообщили Байдену, что без поддержки Вашингтона у Киева могут закончиться системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

    В ноябре на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

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    19 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы

    Посол Нечаев: Германия не посвящает Россию в детали расследования взрывов на «Северных потоках»

    Посол в ФРГ назвал мешающие расследованию диверсии на «Северных потоках» факторы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что немецкая сторона не посвящает Москву в детали проводимого в Германии расследования подрыва «Северных потоков». Он также рассказал, как в СМИ на Западе вбрасываются «смехотворные сценарии» этой диверсии.

    «Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года», – сказал Нечаев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    По словам дипломата, это заставляет усомниться в беспристрастности и объективности расследования. «Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то «под носом» крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры», – подчеркнул посол.

    Он также указал на попытки «канализировать ответственность» посредством публикации в СМИ «смехотворных, абсурдных сценариев». «При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно», – отметил Нечаев.

    Ранее стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках».

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    19 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Украина вернулась к уровню бедности 2002 года

    Украинский эксперт Черенько: Украина вернулась к уровню бедности 2002 года

    Украина вернулась к уровню бедности 2002 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина вернулась к показателям бедности 2002 года, заявила украинский эксперт, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько агентству РБК-Украина.

    По ее словам, с начала исследований бедности в стране в 2000 году по критерию прожиточного минимума в стране было 80% бедных, в 2002 году – 60%, передает ТАСС.

    «Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%», – сказала эксперт. При этом, подчеркнула Черенько, «50% бедных – это опасный сигнал, а 60–80% – еще хуже».

    По данным опроса, проведенного на Украине в ноябре прошлого года, уровень бедности на Украине с 2021 года увеличился. На питании начал экономить каждый четвертый украинец.

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    19 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    19 января 2024, 15:59 • Новости дня
    В ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине

    Bloomberg: В ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, ЕС обсуждает создание нового фонда для военной поддержки Украины в целях обновления нынешнего механизма финансирования – Европейского фонда мира, передает ТАСС.

    Европейская служба внешних связей предложила выделить порядка 5 млрд евро в качестве годового бюджета нового фонда, но стороны не достигли соглашения. Ожидается, что в скором времени чиновники представят новый документ с возможным планом действий, утверждает агентство.

    Ранее депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    19 января 2024, 17:05 • Новости дня
    Назначен новый посол России в Японии

    Путин назначил Ноздрева новым послом России в Японии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новым послом России в Японии назначен директор третьего департамента Азии российского министерства иностранных дел Николай Ноздрев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    «Назначить Ноздрева Николая Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Японии», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Николай Ноздрев родился в 1971 году, работает в системе МИД России после окончания МГИМО в 1994 году. В 2010–2015 годах занимал пост старшего советника, советника – посланника посольства России в Австралии. С 2015 по 2018 годы являлся заместителем директора третьего департамента Азии МИД России, возглавляет его с 20 февраля 2018 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

    Ранее послом России в Японии был Михаил Галузин. В ноябре 2022 года Путин освободил его от этой должности.

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    19 января 2024, 18:54 • Новости дня
    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

    Коментарии (3)
    19 января 2024, 23:33 • Новости дня
    При взрыве газа в частном доме в Махачкале погибла семья из пяти человек

    В больнице после взрыва газа в частном доме в Махачкале скончались трое детей и двое взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья из пяти человек, в том числе трое детей, скончались в ожоговом центре, куда были доставлены после взрыва газа в жилом доме в Махачкале.

    «Он и его семья – это супруга и трое детей – были госпитализированы в реанимацию ожогового центра Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского накануне утром в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», – приводит ТАСС сообщение Республиканской клинической больницы Дагестана.

    Отмечается, что трагедия произошла в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. По предварительным данным, причиной стала утечка газа при самовольном демонтаже газового узла, соединенного с газопроводом.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за взрыва газа обрушилось задание кафе в Уральске, погибло два человека.

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    20 января 2024, 03:25 • Новости дня
    Евросоюз может к весне поставить Украине до полутора миллионов снарядов

    В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз сможет к весне 2024 года поставить Украине от одного до полутора миллиона снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз сможет к концу апреля поставить для Украины миллион снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

    «Другими словами, мы держим слово... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», – приводит слова Бретона РИА «Новости». 

    Он отметил, что для этого потребуется финансовая поддержка ЕС более 20 компаний и заводов-производителей, о чем будет объявлено позднее.

    «Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине», – отметил Бретон.

    Ранее сообщалось, что Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег. Министр обороны республики Роберт Калиняки заявил, что страна не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем.

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    20 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без помощи США за несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    В случае, если Конгресс США не одобрит выделение Киеву помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель, заявили помощники президента США Джо Байдена.

    «Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», – передает RT со ссылкой на NBC News. 

    Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев нуждается в любых видах вооружений, даже в «самых примитивных».




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