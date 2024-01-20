Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Захарова: Контрнаступление ВСУ было успешным только для России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы офиса президента Украины Андрея Ермака об «успехе» украинского контрнаступления.
В своем Telegram-канале дипломат указала Ермаку, что контрнаступление было успешным не для Киева, а для России, передает ТАСС.
«Он забыл добавить «для России», – написала Захарова.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ провели в прошлом году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей.