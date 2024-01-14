Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Три человека пострадали при нападении террориста в Афганистане
По меньшей мере трое сотрудников служб безопасности Афганистана пострадали в результате нападения террориста-смертника в провинции Нимроз на юго-западе страны, сообщил представитель министерства внутренних дел в сформированном радикальным движением «Талибан*» (запрещено в РФ) правительстве Афганистана.
По его словам, нападавший закрепил взрывчатку теле и собирался взорвать здание администрации провинции Нимроз, силы безопасности ликвидировали террориста перед входом в здание, в результате инцидента пострадали трое сотрудников служб безопасности, передает ТАСС.
В свою очередь агентство Khaama Press со ссылкой на источники сообщило, что пострадали не менее семи сотрудников служб безопасности По его информации, нападение совершили два террориста-смертника.
Ранее агентство Aamaj News сообщало о взрыве и вооруженных столкновениях в офисе губернатора провинции Нимроз.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ