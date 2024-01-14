Три человека пострадали при нападении террориста в Афганистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, нападавший закрепил взрывчатку теле и собирался взорвать здание администрации провинции Нимроз, силы безопасности ликвидировали террориста перед входом в здание, в результате инцидента пострадали трое сотрудников служб безопасности, передает ТАСС.

В свою очередь агентство Khaama Press со ссылкой на источники сообщило, что пострадали не менее семи сотрудников служб безопасности По его информации, нападение совершили два террориста-смертника.

Ранее агентство Aamaj News сообщало о взрыве и вооруженных столкновениях в офисе губернатора провинции Нимроз.