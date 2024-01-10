Москвичей предупредили о возвращении сильных морозов

Вильфанд: Москву ожидают сильные морозы на выходных

Tекст: Алексей Дегтярев

В ночь на пятницу температура опустится до минус 15–17 градусов в Москве, в Подмосковье – до минус 23 градусов, днем – минус 12–16 градусов, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

В субботу ночные температуры дойдут до минус 22–24, в регионе – до минус 27–30. В ночь на воскресенье ожидается температура минус 17–22 градуса, днем – минус 10–15 градусов.

В пятницу в столице температура будет ниже нормы на 8-9 градусов, в субботу – на 15-16 градусов.