Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Москвичей предупредили о возвращении сильных морозов
Вильфанд: Москву ожидают сильные морозы на выходных
В столицу могут вернуться сильные морозы, температура ожидается около минус 24 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на пятницу температура опустится до минус 15–17 градусов в Москве, в Подмосковье – до минус 23 градусов, днем – минус 12–16 градусов, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».
В субботу ночные температуры дойдут до минус 22–24, в регионе – до минус 27–30. В ночь на воскресенье ожидается температура минус 17–22 градуса, днем – минус 10–15 градусов.
В пятницу в столице температура будет ниже нормы на 8-9 градусов, в субботу – на 15-16 градусов.