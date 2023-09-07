История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера
СВР: Спецслужбы США обсуждают с союзниками исполнителей устранения нового руководства Нигера
Спецслужбы Соединенных Штатов обсуждают с союзниками возможных исполнителей устранения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
В Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере. При этом, отметили в СВР, в Вашингтоне считают неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Как считают в российском ведомстве, более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на СВР.
В СВР отметили, что Белый дом, столкнувшись с неожиданным и неприятным для себя геополитическим пробуждением Африки, решил прибегнуть к старым «проверенным рецептам». В Службе внешней разведки сообщили, что американские спецслужбы напрямую обсуждают с союзниками потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на представителей ближайшего окружения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона.
В СВР считают, что в подобном использовании Вашингтоном «грязных методов» нет ничего нового, так как с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по «избавлению» Африканского континента от сильных национальных лидеров.
В Службе внешней разведки заявили, что ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству Патриса Лумумбы в Конго, свержению Кваме Нкрумы в Гане, аресту Нельсона Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Линдон Джонсон в сердцах назвал ее «чертовой корпорацией убийц».
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал оскорбительной стратегию Соединенных Штатов в Африке.
Напомним, в Нигере объявили о поддержке новых властей страны и действий «Национального совета по защите отечества». В конце августа назначенный мятежниками начальник генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состоянии максимальной готовности. Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».