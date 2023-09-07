  • СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера
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    Спецоперация дала новую жизнь оружию советского времени
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    В США признали, что недооценили силы России перед наступлением ВСУ
    Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    Россия удвоила число дипломатов в КНДР
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    Возле Вербового и Работино за сутки отражено 14 атак ВСУ
    ФСБ пресекла закупку в России запчастей для ремонта самолетов и вертолетов ВСУ
    На Украине собрались ограничить выезд за границу подлежащим призыву женщинам
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    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    51 комментарий
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    32 комментария
    7 сентября 2023, 15:59

    СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера

    СВР: Спецслужбы США обсуждают с союзниками исполнителей устранения нового руководства Нигера

    СВР обвинила США в подготовке устранения нового руководства Нигера
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Спецслужбы Соединенных Штатов обсуждают с союзниками возможных исполнителей устранения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере. При этом, отметили в СВР, в Вашингтоне считают неоправданным делать это руками Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), имеющего тесные связи с Парижем. Как считают в российском ведомстве, более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на СВР.

    В СВР отметили, что Белый дом, столкнувшись с неожиданным и неприятным для себя геополитическим пробуждением Африки, решил прибегнуть к старым «проверенным рецептам». В Службе внешней разведки сообщили, что американские спецслужбы напрямую обсуждают с союзниками потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на представителей ближайшего окружения нового руководства Нигера, отдавая предпочтение прошедшим спецподготовку в учебных заведениях Пентагона.

    В СВР считают, что в подобном использовании Вашингтоном «грязных методов» нет ничего нового, так как с 60-х годов прошлого века американцы вели прицельную работу по «избавлению» Африканского континента от сильных национальных лидеров.

    В Службе внешней разведки заявили, что ЦРУ, в частности, приложило руку к убийству Патриса Лумумбы в Конго, свержению Кваме Нкрумы в Гане, аресту Нельсона Манделы в ЮАР. Американская разведка действовала настолько жестоко и вызывающе, что даже президент США Линдон Джонсон в сердцах назвал ее «чертовой корпорацией убийц».

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал оскорбительной стратегию Соединенных Штатов в Африке.

    Напомним, в Нигере объявили о поддержке новых властей страны и действий «Национального совета по защите отечества». В конце августа назначенный мятежниками начальник генерального штаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести войска страны в состоянии максимальной готовности. Глава правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 17:59
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция признала, что попросила Вашингтон ввести санкции в отношении «проводников российских интересов» в стране. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорю откровенно – мы обсудили вопрос санкций с советником Комитета Сената США по международным отношениям Крисом Сочей, но о деталях говорить воздержусь», – сказал оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

    По его словам, Крис Соча держит этот вопрос на контроле. «Дождемся конкретных шагов от администрации США. Америка вложила миллионы в Грузию, в то, чтобы наша страна стала на ноги, в том числе институционально. Эти деньги не могут просто так улетучиться даже при том, что в Грузии пророссийская власть», – указал он.

    «Прольется свет на тех, кто работает как проводник интересов России», – заключил Вашадзе. Он также анонсировал поездку в октябре в США группы грузинских оппозиционеров.

    Ранее США ввели санкции в отношении четырех судей в Грузии, вызвав этим недовольство Тбилиси, так как решение не было сопровождено аргументами.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2023, 15:07
    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

    Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может закончить контрнаступление через несколько недель, считают в американской администрации, сообщили источники журнала Economist в Белом доме.

    Киеву осталось шесть-семь недель боев перед завершением контрнаступления, сказал один из собеседников Economist в администрации президента США Джозефа Байдена, передает РИА «Новости».

    При этом в администрации ведутся споры по оценке успехов, которые украинская армия может достичь за это время. Часть полагает, что ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться.

    Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол указал, что есть вероятность того, что ВСУ к концу 2023 года прорвут российскую оборону, он оценил ее в 40-50%. По его словам, из-за ограниченного числа боеприпасов и ухудшения погоды это будет сложной задачей.

    Ранее издание Politico сообщало, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитетов Сената США по разведке.

    Коментарии (24)
    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

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    7 сентября 2023, 03:23
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства

    Блинкен объявил об использовании конфискованных у российских бизнесменов средств для поддержки Украины

    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    @ Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в рамках помощи Украине впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что средства направят на «поддержку украинских военных ветеранов». Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» военных направлено 5,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который включен в санкционные списки с 2014 года.

    В марте ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. В 2022 году Минюст США обвинил российского предпринимателя в нарушении санкций.

    Напомним, Блинкен сообщил, что США выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи.

    Коментарии (9)
    7 сентября 2023, 14:44
    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент

    Американист Дробницкий: США воспользуются законом 20-летней давности для передачи Украине российских денег

    Американист: Передача Штатами Украине российских денег создаст опасный прецедент
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы могут воспользоваться лазейкой в собственном законодательстве и отправить Украине деньги российских бизнесменов. Конфисковать государственные активы России США пока не могут, поэтому нашли другой способ изъятия денег. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее США впервые решили передать Украине средства, конфискованные у российских предпринимателей.

    «Средства, которые Вашингтон планирует передать Украине, принадлежат конкретному человеку, а не государству. Конфисковать наши активы США пока не могут. Во-первых, это нарушило бы всю мировую финансовую систему. А во-вторых, для подобного действия просто нет юридического обоснования», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Деньги частного лица изъять легче. Механизм конфискации таких средств давно отработан в США. «Патриотический акт» 2001 года позволяет Штатам признать средства российского бизнесмена незаконными и забрать их. Для этого зачастую не требуется даже решение суда. Затем Вашингтон может распоряжаться финансами по своему усмотрению», – акцентировал он.

    «В целом, Штаты создают прецедент, которым в скором времени могут воспользоваться страны ЕС. И под удар попадут именно частные деньги, которые европейцы арестовывали по тем или иным причинам. Конкретные механизмы конфискации будут зависеть от страны», – полагает эксперт.

    «Кроме того, США в очередной раз использовали доллар в качестве оружия и подорвали доверие к валюте. Поэтому сейчас надо наиболее активно выстраивать международную финансовую архитектуру со странами БРИКС. Это сделать сложно, но необходимо», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон впервые решил передать Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Средства планируют направить на поддержку ветеранов ВСУ. Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» бывших солдат направлено 5,4 млн долларов. Такую же сумму американцы конфисковали у предпринимателя Константина Малофеева.

    Данное решение осудили в российском МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что инициатива Соединенных Штатов по факту является воровством. Передача конфискованных средств также ставит под сомнение неприкосновенность частность собственности и показывает другим экономическим операторам риски работы с Вашингтоном.

    Вместе с тем, в США анонсировали новый пакет помощи Украине на сумму более чем 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военные и гражданские нужды.

    Вашингтон передаст Украине оружия и снаряжения на 175 млн долларов из арсеналов Пентагона. В пакет военной помощи войдут компоненты для средств ПВО, управляемые ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства связи и прочее оборудование. Также США отправят ВСУ снаряды для танков Abrams с обедненным ураном.

    Еще 300 млн долларов США выделили правоохранительным органам Украины, чтобы способствовать «восстановлению и поддержанию правопорядка» на территориях, которые, как заявил Госдеп, подвергаются российским ударам.

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    7 сентября 2023, 15:29
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Приехавший на реабилитацию в Кисловодск сын президента ЦАР Эварист Туадера напал на мужчину и женщину-врача, пытавшись сбежать от сопровождающих.

    Туадера, приехавший в Кисловодск лечиться, пытался сбежать от сопровождающих. Он сначала ударил мужчину, потом долго говорил по телефону. Врач пыталась что-то объяснить Туадере, но он вскочил и сильно ударил ее по лицу, передает канал «360».

    Женщина вызвала скорую помощь, но жаловаться на сына президента ЦАР не стала, и не обратилась в полицию. Туадеру отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

    Ранее иностранец напал с ножом на жителя Владивостока из «ненависти к русским».

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    6 сентября 2023, 22:25
    МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения в «ядерной пятерке»

    Рябков заявил о готовности России к спорам и схваткам» с Западом в формате «ядерной пятерки»

    МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения в «ядерной пятерке»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в «ядерной пятерке» Россия готова к «спорам, схваткам, столкновениям» с западными странами в этом формате, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

    Россия официально стала координатором «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Рябков отметил, что «специфика текущей международной ситуации», в том числе ситуация на Украине, окажет влияние на взаимодействие в этом формате, пишет «Коммерсантъ».

    По словам Рябкова, Москва не ждет «легкого времени и легкого пути», готова к «спорам, схваткам, столкновениям на «пятерочном» ринге с нашими оппонентами с Запада». Он заявил, что западные страны «не могут отойти от своей зацикленности на некоторых сюжетах». В связи с этим ожидаются ситуации, когда Россия будет «объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы», сказал Рябков.

    Напомним, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата.

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    6 сентября 2023, 17:36
    Минобороны: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования
    Минобороны: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, заявили в Минобороны России.

    По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Вашингтон и Киев прикрываются Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, передает РИА «Новости».

    «Было отмечено, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь статьей 10 конвенции», – сказал он на брифинге.

    Отмечается, что стать 10 КБТО предполагает обмен материалами по использованию бактериологических средств и токсинов в мирных целях. Также существует принцип содействия между участниками, если дело касается разработки и применения научных открытий в области бактериологии.

    Ранее Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в лабораториях Украины.

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    6 сентября 2023, 21:59
    Блинкен заявил о передаче помощи Украине на 1 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Вашингтон передает Украине более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь, сказал Блинкен в ходе визита в Киев, передает ТАСС.

    Ранее в среду Пентагон заявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

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    6 сентября 2023, 20:14
    США понадеялись на «ответственное» применение ВСУ снарядов с обедненным ураном

    США выразили уверенность в «ответственном» применении ВСУ снарядов с обедненным ураном

    Tекст: Кристина Цыцура

    США уверены в том, что в случае поставок Киеву снарядов обедненным ураном использоваться они будут «ответственно», заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

    По ее словам, если эти снаряды будут включены в пакет помощи, то «украинцы будут применять их ответственно», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Она добавила, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только в США.

    Ранее издание Politico, ссылаясь на американского чиновника, писало, что Белый дом готовится объявить о включении в новый пакет помощи Киеву снарядов с обедненным ураном.

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    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2023, 12:57
    В Кремле оценили решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет оставлять без ответа каждый случай незаконного удержания средств РФ за рубежом, решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку ВСУ повлечет серьезные судебные разбирательства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Такое решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». По словам Пескова, все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности России за границей, считаются незаконными, передает ТАСС.

    При этом, пояснил представитель Кремля, заявления о том, что США смогли найти основания для «продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом». В будущем такие решения приведут к судебным разбирательствам, подчеркнул он.

    Россия будет разбираться с каждым таким случаем и не оставит ни один без внимания.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 12:47
    Песков оценил решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном

    В Кремле назвали очень плохой новостью решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень плохой новостью решение Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

    «Это очень плохие новости», – сказал Песков, напомнив, что такие снаряды «активно применялись в Югославии», что имело «весьма печальные последствия».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ответственность за последствия использования снарядов с обедненным ураном «целиком и полностью» будет лежать на США, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

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    7 сентября 2023, 16:37
    Франция поставила Нигеру условие по выводу своих войск

    Al Arabiya: Франция не выведет войска из Нигера до выяснения дальнейшей судьбы экс-президента Базума

    Tекст: Антон Никитин

    Париж не примет решения о выводе войск Франции из Нигера, пока не станет известна дальнейшая судьба экс-президента Мохамеда Базума, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в новом политическом истеблишменте африканской страны.

    По имеющейся у телеканала информации, судьба Базума до сих пор не определена. Париж и Ниамей ведут переговоры на постоянной основе, на повестке стоит вывод французских артиллерии и авиации с территории африканского государства. Кроме того, стороны обсуждают вывод французских подразделений, действовавших в зоне африканского Сахеля «Бархан», передает ТАСС.

    В прошлую субботу суд Ниамея вынес постановление о высылке из Нигера лишенного аккредитации и дипломатической неприкосновенности посла Франции. Париж заявлял об отсутствии у мятежников в Нигере права требовать от французского посла покинуть страну. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Франция попала в Африке на большие деньги.

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