Иран получил российские самолеты Як-130

ИРНА: Иран получил учебно-боевые российские самолеты Як-130

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ИРНА, российские самолеты Як-130, поступили на вооружение ВВС страны, они будут использоваться для обучения пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики.

Сколько самолетов поставлено в Иран, агентство не сообщает, при этом власти пока официально не подтвердили поступление в страну Як-130, передает ТАСС.

По данным menadefense.net, Як-130 были доставлены транспортным самолетом, затем они были собраны и совершили свои испытательные полеты с авиабазы в Исфахане.

Как сообщает агентство Тасним, самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения.

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