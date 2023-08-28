Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.15 комментариев
Российские военные рассказали об ударе Израиля по Сирии
Российский контр-адмирал Кулить рассказал об ударе F-16 ВВС Израиля по сирийскому аэродрому Эн-Найраб
Утром в понедельник четыре F-16 ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре аэродрома Эн-Найраб, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить сообщил, что удар был нанесен «с 4.20 до 4.27» (совпадает с московским) из акватории Средиземного моря. Израильские F-16 не входили в воздушное пространство Сирии. Удар был нанесен по инфраструктуре аэродрома и частично повредил бетонное покрытие. Указывается, что работа аэропорта не была нарушена, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны Сирии сообщало, что израильские ВВС нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, воздушная гавань была выведена из строя.