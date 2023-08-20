Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.37 комментариев
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализован
Пожар, охвативший склад компании «Озон» в подмосковной деревне Гривно, локализован на площади 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Как указал источник, в 11:22 объявлена локализация пожара на площади 500 кв. метров, передает ТАСС.
В маркетплейсе уточнили, что сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно. Там добавили, что блок не эксплуатировался, там не хранились товары, а также все сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился.
Ранее в МЧС России сообщили, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах.
Позже в экстренных службах сообщили, что вертолет Ка-32 привлекли к ликвидации пожара на складе Ozon в Подмосковье, а также был в готовности вертолет Ми-8 МЧС России.