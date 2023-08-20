Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.37 комментариев
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подмосковье
Вертолет Ка-32 привлекается к ликвидации пожара, охватившего склад Ozon в подмосковной деревне Гривно на площади 375 кв. метров, в готовности вертолет Ми-8 МЧС России, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, для ликвидации пожара привлекается вертолет Ка-32 ГКУ «Московский авиационный центр, в готовность приведен Ми-8 МЧС
Ранее в МЧС России сообщили, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске, горит продукция в коробках на стеллажах.