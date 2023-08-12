Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Жителей 14 регионов России предупредили о сильных дождях
Гидрометцентр предупредил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни
В ближайшие дни 14 регионов России, включая Ленинградскую область и Краснодарский край, ожидает очень дождливая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд сказал ТАСС, что «совершенно некомфортная» погода установится в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, где максимальная температура воздуха составит 14–20 градусов – на 4–6 градусов ниже нормы. Также во всех этих регионах будут идти интенсивные дожди. Сильный дождь также ожидается в Приморском крае.
Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что дождливые выходные ожидают и некоторые регионы юга России. В Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.
Метеоролог рассказал, что в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.