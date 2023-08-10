Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов по зерновой сделке
Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке
Министерство национальной обороны Турции, а также МИД республики продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.
В МО Турции заявили, что контакты направлены на продолжение черноморской зерновой инициативы. Сотрудник ведомства выразил надежду, что зерновая сделка, «вносящая важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и подтвердившая возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога», будет возобновлена, передает ТАСС.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что РФ рассмотрит «возможность реанимирования черноморской инициативы» только после решения «системных задач».