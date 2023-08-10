Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Увеличилось число погибших от ракетного удара по Трудовому
Число погибших от ракетного удара по Трудовому Запорожской области выросло до пяти человек
При обстреле села Трудовое в Запорожской области ракетами HIMARS погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Он сообщил, что накануне около 14.00 ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию «Гранд Карьер», расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района.
Пострадали семь местных жителей, работающих на предприятии. Пятеро погибли, двое находятся в больнице, написал Балицкий в Telegram.
Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана помощь. Врио главы региона назвал напряженной ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле поселка Горьковский погиб человек.