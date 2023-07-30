Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына по обвинению в мошенничестве
Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.
Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на сообщение ведомства, суд Еревана первой инстанции избрал дипломату в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца, а несколькими часами ранее был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян, передает РИА «Новости».
Смбатянам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, они нанесли ущерб государству на 2,5 млн долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала.
Накануне Армена Смбатяна и его сына главного дирижера симфонического оркестра Сергея Смбатяна задержали в Армении по обвинению в мошенничестве.