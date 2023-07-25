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Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту Россия – Африка
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Российский президент Владимир Путин ведет активную подготовку к саммиту Россия – Африка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У президента во вторник продолжаются рабочие встречи, у него также проходит активная подготовка к саммиту Россия – Африка в Петербурге, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что Путин на полях саммита проведет множество двусторонних встреч. У главы государства до конца недели ожидаются «чрезвычайно загруженные дни», подчеркнул представитель Кремля.
Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят идти на Варшаву
Лукашенко заявил, что его начал «напрягать» ЧВК «Вагнер»
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Минск «начали напрягать вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал, что его стали «напрягать вагнеровцы», потому что они попросили разрешения «сходить на Запад», «на экскурсию в Варшаву, в Жешув», передает ТАСС.
Он заверил, что ЧВК продолжает находиться на территории Белоруссии, а Минск не одобряет перемещение их на Запад, поскольку «настроения у них плохие», и помимо этого, они знают, что происходит вокруг Союзного государства.
Кроме того, Путин выразил желание обсудить с президентом Белоруссии вопросы безопасности в регионе, и отметил хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии. По его словам, все планы двух стран реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%. «У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста», – уточнил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Лукашенко привез Путину карту переброски польских войск к Союзному государству
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы, а это значит, что эта «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». Белорусский лидер заявил, что они активно подключают наемников, добавив, что специально для этого привез Путину карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства, передает ТАСС.
Как пишет БелТА, Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая –примерно в 100 километрах от Гродно.
Кроме того, Лукашенко назвал неприемлемыми планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, которые вынашиваются в том числе в Варшаве, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Он также заявил, что за разговорами о вступлении Украины в НАТО «по частям» стоят планы отрыва ее западных территорий. По его словам, это плата за активное участие поляков в конфликте Украины. Он уточнил, что «американцами это поддерживается».
Белорусский лидер предложил Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины. Как указал Лукашенко, если будет необходимо, Белоруссия будет оказывать поддержку и помощь западному населению Украины. «Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Лукашенко прилетел в Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
В Telegram-канале опубликована фотография Лукашенко рядом с самолетом. Отмечается, что это кадры визита президента Белоруссии.
Белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе главы региона, передает ТАСС.
Напомним, Лукашенко в субботу отправился с рабочим визитом в Россию. В воскресенье у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Политолог: Африка внимательно наблюдает за противостоянием России и Запада
Политолог Минченко: Россия является сторонником африканских стран в их борьбе против западного неоколониализма
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Россия интересна для государств Африканского региона как идеологический лидер нового многополярного мира, а также как экономический и гуманитарный партнер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. 27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».
«Сегодня все страны Африканского региона внимательно наблюдают за противостоянием России и Запада, а также поведением других государств, которые открыто не вступают в этот конфликт, но находятся где-то рядом», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Африканцы надеются извлечь из этого массу выгод для себя. Тем более что есть очень серьезная инерция, которой в том числе оперирует Владимир Путин, – это советское наследие и Россия как приемник СССР. Наша страна позиционирует себя как их сторонника в борьбе против неоколониализма», – отметил собеседник.
«И в этом смысле Африканскому региону Россия, с одной стороны, интересна как идеологический лидер нового многополярного мира и адвокат стран Африки в международных организациях. С другой – как гуманитарный и экономический партнер. Ключевым моментом здесь является зерновая сделка», – добавил он.
«Наши оппоненты говорят, что выход из нее – это удар по странам Африки. Владимир Путин уделил этому аспекту достаточно большое внимание в своей статье и отметил, что никаких выгод странам Африки она не несла. В то же время он подчеркнул, что Россия готова помогать региону продовольствием, удобрениями, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – рассуждает эксперт.
«Что касается российско-африканских отношений, желание сотрудничать есть у всех сторон. Поэтому на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия – Африка» я ожидаю больше конкретных предложений, соглашений и коопераций. Уровень представительства там ожидается достаточно высокий», – отметил Минченко.
«С российской стороны будут руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Планируется участие и руководителей африканских государств. Поэтому у всех будет возможность для содержательного и практического диалога», – заключил политолог.
27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.
В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений.
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин акцентировал внимание на строительстве крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше». Путин подчеркнул, что Россия хоть и отказалась от продления зерновой сделки, но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».
В той же статье Путин отметил, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин добавил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин подчеркнул способность России заместить украинское зерно
Путин указал на рекордный урожай в России и ее способность заместить украинское зерно
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Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к народам Африки.
В опубликованной на сайте Кремля статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» Путин напомнил, что в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений».
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин указал на строительство крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше».
Он подчеркнул, что Москва осознает, насколько важна для Африки тема снабжения продовольствием. Россия всегда уделяла этому вопросу большое внимание «как на договорной основе, так и безвозмездно». В 2022 году Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 млн тонн, причем поставки пришлось осуществлять в условиях санкций.
Путин пояснил, что Россия изначально поддержала «зерновую сделку», так как та должна была помочь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в итоге сделку использовали только для обогащения бизнеса Европы и США по перепродаже зерна с Украины. Путин сообщил, что почти за год с Украины в рамках «сделки» вывезли 32,8 млн тонн грузов, но 70% из них получили ЕС и страны с уровнем доходов как минимум выше среднего, а Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан – менее 3% от общего объема.
Были нарушены условия «сделки» по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений, помехи создаются даже для безвозмездной передачи минеральных удобрений беднейшим странам. В Европе заблокировано 262 тыс. тонн продукции, вывезти удалось только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению, заявил Путин.
В результате Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», сообщил президент. Он обещал, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только». Также Россия собирается «оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств».
Напомним, Россия выдвинула условия возвращения в «зерновую сделку». Тем временем Украина пытается убедить другие страны, что обеспечение «зерновой сделки» якобы возможно и без участия Москвы. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля – специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.
Путин подчеркивал, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек
Безвозвратные потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко заявил, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли 26 тыс. человек.
«Больше, уже больше», – констатировал Путин, передает ТАСС.
Кроме того, как указал российский лидер, РФ будет доводить до сведения общественности западных стран информацию о количестве потерь среди наемников из этих стран на стороне Украины. «Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери», – сказал он. Лукашенко уточнил, что большие потери из-за своей тактики. «Да, – согласился Путин, – из-за своей глупости».
Лукашенко также уточнил, что ранее за один бой поражены более 15 танков Leopard и около 20 бронемашин Bradley, что стало рекордным показателем. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – согласился Путин. Он добавил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».
Белорусский лидер также выразил благодарность своему российскому коллеге за слова о том, что если будет совершена агрессия в отношении Белоруссии, то РФ за нее вступится. «Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал», – отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссия это учитывает при строительстве своих ВС.
Лукашенко обратился к Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный экономический план развития, в котором суть будет заключаться в «опоре на собственные силы». «Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно», – сказал он.
Он указал, что Россия и Белоруссия уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. Лукашенко также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. По его словам, при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия.
В воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Петербургом, начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров российский лидер указал на провал контрнаступления Киева.
Ранее в Белом доме заявили, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Путин и Лукашенко пообщались с людьми у собора в Кронштадте
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.
Как сообщает РИА «Новости», люди окружили Путина и стали просить сделать фотографии, желать здоровья и благополучия.
«Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим», – говорили собравшиеся на площади люди.
«Это взаимно», – ответил им Путин. Среди желающих сделать фотографию была невеста. Она рассказала, что в Кронштадте у них венчание.
«Я вместо жениха?» – пошутил Лукашенко.
Журналисты поинтересовались у Путина, как же карантин. «Люди важнее, чем карантин», – ответил российский президент.
Напомним, Путин проводит встречу с Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
В конце июня Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.
Путин предсказал более справедливый и демократичный миропорядок
Путин выразил уверенность в создании более справедливого многополярного миропорядка
Новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
В статье, опубликованной на сайте Кремля, Путин указал, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин отметил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин выразил уверенность, что «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным». По его словам, Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка будут играть в нем достойные роли. Он уверен, что эти регионы смогут «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма».
Россия видит, что мир далек от стабильности, причем Африка остро «чувствует бремя глобальных проблем». Путин надеется, что Россия и страны Африки смогут «формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества».
Напомним, в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений». По итогам предстоящего саммита стороны намерены принять комплексную декларацию и ряд совместных заявлений, сообщил президент.
Лукашенко вылетел в Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что встреча политиков пройдет в воскресенье, 23 июля.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал ранее, что встреча президентов двух стран пройдет 23 июля.
Началась встреча Путина и Лукашенко в Петербурге
РИА «Новости»: Переговоры Путина и Лукашенко начались в Стрельне под Петербургом
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщили СМИ.
Встреча проходит в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, передает РИА «Новости».
Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
В субботу белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом.
Песков: Статья Путина опубликована в крупнейших СМИ 25 стран Африки
Статья президента Владимира Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что в ночь на 24 июля статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ 25 африканских государств. При этом представитель Кремля не исключил, что позже статья будет опубликована и в других странах.
Говоря о запланированном на 27-28 июля саммите Россия – Африка, Песков подчеркнул, что будет очень важное и представительное событие, передает ТАСС.
В статье, которая, как отметил Песков, широко разошлась по Африканскому континенту, Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма. Кроме того, российский президент указал на особое значение партнерства Москвы и Африки в рамках формирования нового многополярного миропорядка.
Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов
Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России
Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки».
Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач.
«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он.
Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры.
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам, главы государств побывали в Спасо-Преображенском соборе.
Прогулка на Валаам стала продолжением двухдневного общения Путина и Лукашенко, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне, передает ТАСС.
В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.