Шахматный судья оторвал мочку уха коллеге в Петербурге

МВД: В Петербурге поймали одного шахматного судью, оторвавшего мочку уха другому

Шахматный судья задержан в Петербурге по подозрению в нападении на коллегу, которого он в ходе пьяной драки избил, оторвав мочку уха, сообщает региональная полиция.

Как сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, ночью на прошлой неделе шахматного судью Сергея Видякина доставили в больницу из шахматного клуба на улице Чайковского, у него были диагностированы множественные травмы, в том числе частичная ампутация мочки уха. Сам пострадавший при этом утверждал, что ничего не помнит.

По одной из версий полиции, к избиению может быть причастен директор шахматного клуба «Петровская ладья», который и вызывал скорую. Официально личность подозреваемого не раскрывается. Что именно стало причиной конфликта, также неясно. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью».

Ранее петербурженка откусила москвичке ухо в ночном клубе.