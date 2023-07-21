Названа дата встречи Путина и Лукашенко В Петербурге родился полный тезка Путина 21 июля 2023, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге на свет появился мальчик с именем, фамилией и отчеством полностью совпадающими с президентом России, сообщил комитет по здравоохранению города. Ребенок родился 10 июля 2023 года в роддоме №10, его зовут Владимир Путин, сообщил комитет, передает РИА «Новости». Его мать Виктория пояснила, что так зовут и деда мальчика, он тоже Владимир и также носит фамилию Путин. Отмечается, что родителям мальчика нравится «энергетика этого имени». Мама мальчика уверена, что ее сын «принес с собой в мир мудрость, тепло и любовь». Она пожелала ему расти лидером и «победителем по жизни». Путин: В Киеве готовы пойти на все ради спасения своей продажной шкуры

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Украинским властям безразлична судьба собственного народа и интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. «Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить существование. Им плевать на народ Украины, на суверенитет и национальные интересы», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Ольга Никитина

Результатов украинского контрнаступления нет, заявил президент Владимир Путин, отметив, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим. «Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия – танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии», – приводит его слова РИА «Новости». ВСУ, по словам российского лидера, в ходе попыток контрнаступления потеряли десятки тысяч человек, передает ТАСС. Глава государства констатировал, что весь мир наблюдает, как горит «хваленая западная, якобы неуязвимая техника», но главное, что «в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери». Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – продолжил глава государства. Новости СМИ2 Путин велел составить список опорных населенных пунктов в Арктике Путин поручил определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны. Путин заявил, что для таких населенных пунктов необходимо разработать «мастер-планы развития на период до 2035 год». Президент отметил, что данный статус зависит не только от численности – «даже небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение». Путин заявил, что к 1 октября следует «утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов» на срок до 2035 года «с четкими источниками финансирования». Практическую реализацию, по его словам, нужно начать «не позже» 2025 года, передает ТАСС. Он также поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября. В частности, это касается модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий. Президент поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере. Кроме того, президент поддержал предложение о запуске в Арктической зоне программы льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Он отметил, что такой механизм уже работает на Дальнем Востоке. Напомним, в четверг Путин прибыл в Мурманскую область. Он провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Речь Путина стала самым большим его выступлением на оперативных Совбезах с первых дней СВО 21 июля 2023, 15:07 Текст: Ольга Никитина

Речь президента Владимира Путина по теме Украины, Польши и Запада стала самым продолжительным его выступлением в открытой части регулярных совещаний с постоянными членами Совбеза России за последние почти полтора года. Выступление главы государства заняло чуть больше десяти минут, а вместе с речью директора СВР Сергея Нарышкина открытая часть Совбеза России в пятницу заняла около 13 минут, передает ТАСС. С аналогичной по продолжительности речью на оперативных совещаниях Совбеза РФ президент в последний раз выступал еще в первые дни специальной военной операции – 3 марта 2022 года, когда его выступление заняло десять с половиной минут. На совещании в пятницу российский лидер коснулся вопросов неудачного характера попыток украинского контрнаступления и поставок оружия Запада на Украину. При этом Верховный главнокомандующий дал высокую оценку российским военным. «Командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически», – сказал Путин. Глава государства также прокомментировал планы создания литовско-польско-украинской военной бригады. Их он связал с намерением Польши оккупировать Западную Украину. По словам Путина, Западу стало мало украинского «пушечного мяса» и они хотят пустить в расход также поляков, литовцев и «всех, кого не жалко». Президент России назвал это «очень опасной игрой» и предупредил о последствиях, а также заверил, что попытки агрессии против еще одной страны – Белоруссии – будут рассматриваться Москвой как агрессия против России. Кроме того, президент обратил внимание на изменения в общественном мнении как на Украине, так и в Европе. «У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление», – считает Путин. Он подчеркнул, что США «выгодно и бесконечное затягивание украинского конфликта». «Судя по тому, что происходит в реальной жизни, сегодняшние правящие элиты США именно так и делают. Во всяком случае, в этой логике они действуют», – объяснил Путин. Путин регулярно – как правило, по пятницам – проводит оперативные совещания с Совбезом России. С начала 2022 года состоялось два десятка таких встреч. Чаще всего они проходят практически полностью в закрытом режиме, кроме нескольких вступительных слов президента с обозначением повестки встречи. Расширенная открытая часть в этом году была еще на двух совещаниях Путина с постоянными членами Совбеза России: 22 июня, когда глава Минобороны России Сергей Шойгу и секретарь СБ России Николай Патрушев доложили о ситуации в зоне СВО, и 31 марта, когда глава МИД России Сергей Лавров доложил о новой Концепции внешней политики России. Помимо формата встреч в «узком составе», Путин периодически проводит и заседания так называемого большого Совбеза России. Последнее состоялось в апреле и было посвящено теме правопорядка и общественной безопасности в новых регионах России. Постоянными членами Совета безопасности России являются премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Новости СМИ2 Путин: Для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса 20 июля 2023, 21:50 Текст: Алексей Дегтярев

Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь», – сказал президент о перспективах проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС. «Потому что после реализации второй части «Арктик СПГ – 2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса», – добавил глава государства. Также в ходе визита в регион президент выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, и отметил важность подобных проектов для российской экономики. Путин прибыл в Мурманскую область

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область, сообщают информационные агентства. В прошлый раз в регионы глава государства выезжал в июне, тогда он посещал Дагестан, передает ТАСС. В Мурманской области в последний раз президент был в июле 2014 года. Тогда он участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске. Новости СМИ2 Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» 20 июля 2023, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в четверг в Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа к месту ее установки. Линия для СПГ отправилась на основаниях гравитационного типа, специально смонтированных для «Арктик СПГ – 2», к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, передает ТАСС. Строительство двух линий сжижения для «Арктик СПГ – 2» ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэка». «Арктик СПГ – 2» – второй проект «Новатэка» по СПГ, он предусматривает три линии производства СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Напомним, в четверг Путин побывал на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива. Путин выразил недовольство медленным развитием инфраструктуры в Арктике Путин раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры для военных в Арктике 20 июля 2023, 23:41 Текст: Антон Антонов

На совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов президент России Владимир Путин подверг критике работу чиновников из-за медленного развития инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где находятся воинские части. Путин указал, что было принято решение «разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры», но «задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно», передает ТАСС. По его словам, «благоустройство городов в суровых условиях Севера» требуется для «решения вопросов оборонного характера». В этой сфере у России «много интересов в сфере обороны и безопасности», так что люди «должны жить в человеческих условиях», сказал Путин, подчеркнув, что данная тема «имеет принципиальное значение». Президент заявил, что скорость развития арктических городов «явно недостаточна». При этом он отметил, что «бюджетные возможности регионов ограничены». Путин подчеркнул, что «задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами национальной безопасности», так что «большая ответственность лежит на федеральном центре». Путин сказал, что «Арктическая зона важна для страны стратегически». В регионе, по его словам, «накопились большие проблемы», например, изношенность коммунальной инфраструктуры «даже в крупных городах Заполярья достигает 70%», передает РИА «Новости». Напомним, в четверг глава государства прибыл в Мурманскую область. Путин заявил, что Северный морской путь потребует ледоколы «самого большого класса», поскольку его загрузка увеличится. Новости СМИ2 Путин прибыл на «Новатэк» в Мурманской области 20 июля 2023, 19:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в Мурманской области. Центр расположен в поселке Белокаменка, передает ТАСС. На площадке ЦСКМС производятся основания гравитационного типа (ОГТ), ведется строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ, а также СПГ-оборудования, сообщает РИА «Новости». Президента встретили глава правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. В четверг Путин прибыл в Мурманскую область.

Путин: Проект «Арктик СПГ – 2» реализуют в срок и с нужным качеством

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2» запустят вовремя, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. «Первый проект был успешно реализован и работает. И есть теперь все основания полагать, что и «Арктик СПГ – 2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», – цитирует президента ТАСС. Напомним, в четверг глава государства в Белокаменке Мурманской области дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту ее эксплуатации. Новости СМИ2 Путин осмотрел строительство «Новатэком» линии сжижения природного газа Президент Путин осмотрел строительство линии сжижения природного газа на объекте «Новатэка» на берегу Кольского залива 20 июля 2023, 20:42 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин побывал на объекте компании «Новатэк» на берегу Кольского залива, где познакомился с процессом производства металлических конструкций и посмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа. Экскурсию для главы государства провел руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Президенту показали цех изготовления металлоконструкций и цех финальной сборки модулей. Также Путин увидел, как сооружается вторая технологическая линия сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа, передает ТАСС. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк Мурманск» – первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа. Центр ведет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании «Арктик СПГ – 2». Специалисты отмечают, что в центре происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тыс. рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта. Производимые здесь основания гравитационного типа являются наиболее масштабными на сегодняшний день плавучими сооружениями в мире. Для их строительства предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств. Внутри оснований гравитационного типа располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в которые могут свободно поместиться три самолета Boeing-737. Готовая технологическая линия по производству СПГ будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на полуострове Гыдан, где к ней подключат газопровод. В компании подчеркивают, что вклад в мировой рост производства СПГ от ввода «Арктик СПГ – 2» в 2023–2026 годах ожидается на уровне порядка 5%. Ранее Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области. Песков: Вопрос об участии Путина в G20 в Индии пока не решен 20 июля 2023, 19:32 Текст: Алексей Дегтярев

Вопрос об очном участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Индии осенью 2023 года еще не решен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Нет, пока нет решения», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Саммит состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. Ранее Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи. Новости СМИ2 Путин отметил важность проектов по производству СПГ Президент Путин отметил важность проектов по производству СПГ для развития экономики России 20 июля 2023, 21:44 Текст: Антон Никитин

России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области. Путин отметил безусловную важность проектов по производству СПГ, которые дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют России развивать смежные отрасли и отвоевывать долю на мировом рынке СПГ, передает ТАСС. Напомним, в четверг Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк» в поселке Белокаменка Мурманской области, где осмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа, после чего дал старт отправке первой технологической линии сжижения газа «Арктик СПГ – 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров по Северному морскому пути. В Кремле рассказали об отношении Путина к песням Шамана Песков: Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе к песням Шамана 21 июля 2023, 14:04 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин хорошо воспринимает творчество, посвященное российской спецоперации, в том числе творчество певца Шамана (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов), сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, наблюдать за тем, что многие посвящают спецоперации стихи и песни, отрадно, это важно для поднятия патриотического духа. Так в России было всегда, и важно, что это есть и сегодня, передает ТАСС слова Пескова, который назвал эти тенденции очень позитивными. Напомним, клип на песню «Мой бой» Шамана меньше, чем за сутки, набрал 1 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Новости СМИ2 Путин заявил о желании Польши «оторвать кусок пожирнее» на Украине Путин: Лидеры Польши «под натовским зонтиком» хотят вернуть себе якобы исторические территории 21 июля 2023, 14:02 Текст: Вера Басилая

Власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом. «Что касается польских лидеров, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину», – цитирует ТАСС Путина. Президент предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине, комментируя информацию о планах создания литовско-польско-украинской войсковой бригады. Путин поручил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно следить за развитием событий. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабывала об этом. Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер». До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.