Путин и Эрдоган обсудили продолжение диалога с ООН в рамках зерновой сделки

Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога с ООН в рамках зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия зернового соглашения, президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса, передает РИА «Новости».

Там добавили также, что Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений.

Ранее Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России.

Напомним, замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва пока не видит перспектив для продления зерновой сделки, но консультации с представителями ООН по существующим договоренностям продолжаются.