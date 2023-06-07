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Путин и Эрдоган обсудили продолжение диалога с ООН в рамках зерновой сделки
Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога с ООН в рамках зерновой сделки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия зернового соглашения, президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса, передает РИА «Новости».
Там добавили также, что Эрдоган заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений.
Ранее Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».
После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России.
Напомним, замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва пока не видит перспектив для продления зерновой сделки, но консультации с представителями ООН по существующим договоренностям продолжаются.
На Украине крупнейший комбинат остановился из-за разрушения Каховской ГЭС
Украинский комбинат «Арселор Миттал» временно остановил выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС, комбинат находится в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании в Facebook* (корпорация Meta*, владеющая Facebook и Instagram*, признана экстремистской и запрещена в России).
В компании уточнили, что приостановлена работа оборудования, которое охлаждается водой, но доменное и коксохимическое производство продолжается, также работает горно-обогатительный комбинат, передает «РЕН ТВ».
«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим горно-металлургическим предприятием Украины.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Ходаковский описал новую штурмовую тактику украинской пехоты
Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов
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Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов.
Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале, что противник решил сменить тактику. По словам комбата, вместо бронетанкового «табуна» (большого количества бронированной техники) противник «подскакивает на легкой броне» (легкой бронетехнике) как можно ближе к штурмуемому поселку, высаживает пехоту и возвращает броню за новой «партией» бойцов.
При этом Ходаковский отметил, что при такой тактике противника российская артиллерия дотягивается до вражеской пехоты, в результате кто-то прорывается к домам на окраине штурмуемого населенного пункта, кто-то остается лежать в поле, а кто-то начинает бежать. По словам комбата, через какое-то время к бегущим солдатам противника, когда они уже отбежали на приличное расстояние, «подскакивает броня, грузит их – и отправляет снова в бой».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за три дня боев при наступлении потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета и 53 беспилотника.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня вследствие подрыва ГЭС
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Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды после подрыва Киевом дамбы одноименной ГЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, передает ТАСС.
Рогов отметил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Киев увеличил сброс воды в Каховское водохранилище с Днепрогэса, расположенного выше по течению.
«В Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре должен достичь 7,5 м», – заключил Рогов.
Во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Зеленский передумал выступать на заседании СБ ООН по Каховской ГЭС
Украина отозвала запрос на выступление Зеленского в рамках заседания СБ ООН по Каховской ГЭС
Киев отозвал свой запрос на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС, сообщили источники в Совбезе.
Украина просила разрешить Зеленскому выступить по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не раз указывала, что правила СБ требуют личного присутствия Зеленского, но для него делались исключения. При этом Зеленский лично посещал США и страны Европы.
В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на вторник была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции.
Медведев назвал процент не умеющих говорить на русском языке школьников
Медведев призвал создать механизмы для обучения детей мигрантов русскому языку
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В российских учебных заведениях доля школьников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10-20%, такие ученики нередко собираются в этнические группы и агрессивно себя ведут, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
В школы попадают ученики, которые не могут обучаться на русском языке, они обособлены от остальных и нередко становятся агрессивны, заявил Медведев, передает ТАСС.
Иногда они собираются в группы по этническому признаку, и последствия этого получают негативный резонанс. Особенно остро это заметно, где живет и работает много трудовых мигрантов. По его словам, в таких классах иногда бывает 10-20% и даже более учеников, которые почти не говорят по-русски.
Многие мигранты живут замкнутыми общинами, что не способствует распространению знания языка. Выучить русский язык детям иностранцев подчас негде, главная проблема – отсутствие специальных механизмов, с помощью которых можно организовать обучение таких детей.
Руководство страны должно принять меры для помощи детям иностранцев, чтобы те смогли «догнать» остальных учеников по уровню знания русского.
Уровень знаний русского языка у этих детей должен быть достаточным для освоения образовательных программ, подчеркнул зампред Совбеза России.
ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование
Комбат Ходаковский: Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства
Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что в руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное в первую очередь для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов. Он отметил, что подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец в разы превосходит все, что мы знали. По словам комбата, у специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу.
Вместе с этим Ходаковский напомнил, что в батальоне «Восток» уже давно начали внедрять практику управления дронами из укрытия при помощи дистанционных антенн – на случай попыток установления местоположения операторов и подавления точки огнем противника.
Напомним, в начале мая в боях за Артемовск были ликвидированы воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) канадцы. Кроме того, в феврале Канада одной из первых стран начала отправлять на Украину танки Leopard 2. Канада также занялась обучением боевиков ВСУ.
Россиянам назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль
После употребления некоторых лекарственных препаратов запрещено управлять автомобилем, рассказала врач Ольга Шуппо.
По ее словам, некоторые препараты вызывают ощущение, схожие с опьянением, пишут «Известия» со ссылкой на слова медика.
Садиться за руль не рекомендуется после приема нейроактивных лекарств – антиконвульсантов, анестетиков и психотропных препаратов. Некоторой нейротоксичностью могут обладать антибиотики, глюкокортикостероиды и противовирусные средства.
Она добавила, что такие препараты снижают когнитивные способности, а некоторые могут стать причиной суицидальных мыслей.
Сноуден объяснил, почему остался в России
Бывший сотрудник АНБ США Сноуден объяснил, почему остался в России
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал, что не планировал изначально оставаться в России, но другие государства не давали ему гарантий безопасности.
Сноуден в беседе с независимым журналистом Гленном Гринвальдом заявил, что не собирался оставаться в России, а сначала хотел переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он общался, отговаривали от этого варианта и не давали гарантий, передает ТАСС.
Тогда Сноуден решил направиться в Латинскую Америку, где ему гарантировали безопасность, но как только он покинул Китай, американское правительство прекратило действие его паспорта.
«Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт «не работает», – рассказал Сноуден, напомнив, что провел 40 дней в транзитной зоне Шереметьево. За это время он подал прошение на убежище в 21 стране. Многие открыто признавались, что не могут принять его, опасаясь реакции США, некоторые соглашались дать убежище, но не давали гарантий безопасности, учитывая практику США похищений.
«Когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах», – рассказал он.
Сноуден также усомнился в том, что смог бы в наши дни успешно представить свои разоблачения общественности, так как американские СМИ в их нынешнем виде больше беспокоит выгода, а не объективность и общественная значимость информации.
«Крупные издания, освещая в настоящее время новые истории о том, что ускользнуло из рук правительства, пытаются замять историю, выставляют под другим углом и критикуют», – добавил он.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Сноуден был единственным человеком в американском Агентстве нацбезопасности, кто обнародовал данные о нарушении правил свободы слова.
Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил
В результате разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских военных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных сил, передает ТАСС.
Он также сообщил, что часть минных полей оказалась подтоплена после разрушения Каховской ГЭС. Однако, по его словам, военные знают, где находятся эти минные поля и работают над ситуацией.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тыс. человек. Тем временем уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 метра.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Стало известно об ухудшении ситуации из-за затопления в Голой Пристани
Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области ухудшилась ситуация после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил в Telegram, что «вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани». Еще до захода солнца пойменные районы оказались под водой, после чего уровень воды «стал быстро расти».
Он рассказал, что на оповещение и эвакуацию «было больше времени», но жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», поскольку многие «не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше». Он сообщил, что жителей «где-то уже и снимают с крыш».
При этом украинские войска ведут обстрел, «хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет». Алексеенко сообщил, что вооруженные силы Украины «бьют не прицельно – просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы».
Напомним, из-за украинского обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Организована эвакуация в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка.