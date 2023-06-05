В МИД заявили об отсутствии перспектив продления зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин заявил об отсутствии перспектив продления зерновой сделки

Москва пока не видит перспектив для продления зерновой сделки, но консультации с представителями ООН по существующим договоренностям продолжаются, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Дипломат также уточнил, что Совместный координационный центр в Стамбуле возобновил инспекции судов в рамках зерновой сделки, передает ТАСС.



Ранее Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки. Эта мера будет действовать, по словам представителя ООН, «пока не осуществляется экспорт аммиака».

После этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что если ситуация не изменится, Киев может попытаться заменить нынешнюю зерновую сделку «планом Б», который не предусматривает участия России.